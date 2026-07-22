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След протести: Зеленски освободи Сирски като главнокомандващ украинската армия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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украйна нов премиер конфликт министерството отбраната генералния щаб
Снимка: БТА
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Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия Въоръжените сили на страната генерал Олександър Сирски.

Решението дойде след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Демонстрациите се обърнаха срещу Сирски след като стана ясно, че освoбождаването на Федоров e заради конфликт между него и Сирски.

На неговo място Зеленски назначи командващия Обединените сили Михайло Драпати - популярен генерал-майор с боен опит. На Федоров е предложен друг важен пост, каза Зеленски. Той не коментира дали Федоров е приел. По-рано той каза, че би се върнал само като министър, но Зеленски даде да се разбере, че наследникът му Евгений Хмара остава.

# Володимир Зеленски #Олександър Сирски #Смяна #главнокомандващ

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