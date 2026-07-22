Бюджетната комисия прие за второ четене държавния бюджет

Над 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет за второ четене в ресорната комисия. Депутатите приеха почти без промени предложените от Министерството на финансите текстове. В зала бюджетът беше защитен от вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръхдефицит от 5,7% от БВП. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30%, да се увеличат предсрочно акцизите върху тютюневите изделия. Депутатите гласуваха допълнително по предложение на "Прогресивна България" и 2 млн. евро за реставрацията на паметника на Шипка.

Три бяха поправките, които предизвикаха най-разгорещени дебати. Промяната на методиката за изчисляване на трудовия стаж, не на базата на календарни дни, а на отработени часове. От опозицията обърнаха внимание, че по този начин ще бъдат засегнати хората, които работят почасово. Управляващите се съгласиха тази промяна да влезе в сила от 1 януари 2027 година.

Спор имаше и при отпадането на автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Според част от депутатите по този начин не се гарантира, че през следващата година ще има увеличение на най-ниския доход.

Опозицията настояваше също така да бъдат отпуснати повече средства за социални разходи и семейно подпомагане. Предложенията бяха отхвърлени, но вицепремиерът и финансов министър обеща повече пари да бъдат заложени в следващия бюджет.

Сериозни спорове имаше и относно проектите на общините, които преди бяха заложени в приложение към държавния бюджет, а вече ще бъдат одобрявани за финансиране през Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Очаква се Държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. По-късно днес в пленарна зала ще бъдат окончателно гласувани бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.

Само след два месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври.