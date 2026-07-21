Опасно време: Захлаждане, интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Очаква се захлаждане и почти повсеместни валежи, гръмотевични бури и градушки.

През нощта по-интензивни ще са явленията главно в Западна и Североизточна България, както и в районите около Централна Стара планина, а утре – в източната половина от страната. На запад ще вали по-малко, а след обяд облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Със умерен и силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 25° в Дунавската равнина до 30-33° в южните райони, в София – 23°, на морския бряг – между 25° и 28°.

По Черноморието също на много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки. Температурата на морската вода е около 25°, в някои участъци от най-северното крайбрежие – под 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Лоши условия и за туризъм в планините – проливни валежи, мощна гръмотевична дейност, условия за градушки, а по високите части – и силен северозападен вятър.

Ветровито ще бъде утре и на Балканите, а температурите на полуострова ще се понижават. На много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Слънчево и горещо ще остане в Гърция.

Слънчево и горещо ще бъде и на Апенините, и на Пиренеите, най-много Испания. Почти безоблачно ще бъде и в страните от Западна и Централна Европа, с изолирани превалявания в северните части от Британските острови и Германия. С валежи, на места интензивни, ще бъде в северните и североизточните части от континента.

След проливните валежи в сряда, в четвъртък ще преобладава слънчево време, с изолирани превалявания, главно в източните и планинските райони. Дневните температури още ще се понижат и вече в цялата страна ще бъдат под 30°. В петък и събота ще остане хладно за сезона и отново на много места ще има валежи и гръмотевици. В неделя се очаква слънчево време, а температурите отново ще тръгнат нагоре.