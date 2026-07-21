Задействаха BG-ALERT: Областният управител на Благоевград предупреди за възможна буря в района

Отнесени пътища и наводнени къщи в симитлийското село Крупник след снощната буря. Силният вятър, повали и светофара в Кресна, счупени и изкоренени дървета имаше в целия регион. Разчистването днес продължава.

За съжаление нова буря наближава село Крупник в момента. Вали вече от няколко минути, а преди два часа областният управител на Благоевград изпрати отново предупреждение чрез системата BG-ALERT, че е възможна буря в района.

Хората в село Крупник цял ден разчистват пораженията от разрушителната буря с нощи. С лопати те копаеха калта. Щетите са много големи. Има разрушени пътища, наводнени са над 10 къщи, има отнесени покриви, също така материални щети върху автомобилите.

За съжаление, това ще бъде поредната безсънна нощ за жителите на село Крупник. Те наричат изминалата истински апокалипсис и само се молят това да не се повтори и сега.

Вижте повече в прякото включване на Аксения Ангелова