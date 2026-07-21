Разбити пътища, наводнени къщи, отнесени покриви и повредени коли след бурята в Благоевградско (ОБЗОР)

Отнесени пътища и наводнени къщи в симитлисйкото село Крупник след снощната буря. Силният вятър повали светофара в Кресна. Счупени и изкоренени дървета имаше в целия регион. Разчистването днес продължава.

Снощната буря удари сериозно Югозападна България като най-сериозни са щетите в симитлийското село Крупник. Дерето е преляло и е наводнило къщи, има отнесени покриви, повредени автомобили. Вятърът отнесе светофара, а в дефилето пaдна голямо свлачище. Стотици коли бяха блокирани за повече от два часа, докато екипите разчистят падналите скали и кал от пътя. Електрозахранването в региона е възстановено, а екипи разчистват всички останали по пътя дървета.

Приливната вълна удари село Крупник около 21.00 ч. снощи. Водата носела кал, дървета и огромни камъни. По чудо няма пострадали.

"Ние бяхме на улицата и отгоре дойде някаква приливна вълна - 50-60 см. Дървета, камъни, абсолютно всичко. След това тук като се задръсти и започна натам да тече. Добре, че по едно време дръпнахме мрежата. Започна да тече по улицата", разказа Златан Златанов.

Разбити пътища, наводнени етажи, отнесени покриви, повредени автомобили. Щетите са огромни.

"Канализацията е запушена и вътре плувахме във вода. Такива плъхове от канализацията излизаха. Извадили сме си отвътре килимите да направим някакви диги, за да може водата да не влиза вътре в нас", заяви Илиян Узунов.

Александър Равначки, кмет на село Крупник: "Цяла нощ не сме спали, очаквахме втора приливна вълна, зад нас са направени изкуствени диги. Виждате пораженията - доста къщи са пострадали. В момента се работи с всички институции."

Пътят е разбит.

"Положението е страшно, просто страшна работа, колата миналия път ми замина. Сега без път", добави Валери Шулев.

Не за първи път дерето прелива и нанася големи щети.

"Дъждът не беше кой знае колко. Буря 15-20 минути. Но явно имаме някъде горе проблем, който наистина трябва да се реши", допълни Златан Златанов.

Предстои описване на щетите, за да могат пострадалите да получат помощ от държавата.

В Благоевград поривите на вятъра достигнаха до 100 км/ч. Бурята счупи десетки дървета, има и много повредени коли. Аварийни екипи отстраняваха пораженията до късно през нощта.

"Природно бедствие. Вятър и падна дървото. Отскубна се от корена. Ако има застраховка добре. Ако няма...", заяви очевидец.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: "Това за пореден път показва, че когато се касае за поддръжката на растителността в градска среда, трябва да се използва един консервативен подход."

Стотици коли бяха блокирани в Кресненското дефиле заради свлачище, а силният вятър събори светофара в Кресна.

Мълнии запалиха пожари на много места. Горя трафопост в село Рибник. Електричеството беше прекъснато в десетки населени места.