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Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Югозападна България се възстановява от силната буря снощи. В Благоевградска област стихията остави след себе си паднали дървета и клони, свлачища, затворени пътища и прекъсвания на електрозахранването. Мълнии предизвикаха и пожари на отделни места.

Най-критична беше обстановката в района на Кресненското дефиле. Силният вятър събори светофарната уредба, а свлачище затвори пътя в двете посоки. В продължение на близо два часа екипи разчистваха падналите скали, земна маса и кал, докато движението беше възстановено. За щастие няма пострадали.

Наводнени къщи има и в село Крупник, където местни жители са изграждали временни диги, за да спрат навлизащата вода. Паднали дървета са регистрирани и в районите на Гоце Делчев, Сандански и Благоевград.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев заяви, че още минути след бурята е бил задействан общинският план за действие при бедствия и аварии.

Методи Байкушев – кмет на Благоевград: „Още десет минути след края на бурята всички екипи бяха на терен – пожарната, доброволците, общинските предприятия и инспекторатът. Целта ни беше още през нощта да възстановим проходимостта на основните улици, така че сутринта хората да могат спокойно да стигнат до работа и училище.“

По думите му единственото по-сериозно прекъсване на електрозахранването е било в село Дъбрава, като аварията е отстранена още през нощта.

Методи Байкушев – кмет на Благоевград: „При пориви на вятъра от близо 100 километра в час подобни аварии са очаквани. Важното е, че реакцията на всички служби беше бърза и още същата вечер електрозахранването беше възстановено.“

В Благоевград няколко дървета бяха изкоренени, а десетки клони – пречупени. Паднали дървета повредиха автомобили, включително на булевард „Александър Стамболийски“ и в централната градска част.

Кметът коментира, че подобни случаи показват необходимостта от по-внимателна оценка на състоянието на дърветата в градска среда.

Методи Байкушев – кмет на Благоевград: „Когато има съмнение, че едно дърво представлява опасност, по-добре е то да бъде подменено с подходящ вид. Най-важни са животът, здравето и сигурността на хората.“

Въпреки предупреждението за възможна втора буря, ново силно влошаване на времето в Благоевград не последва. Към тази сутрин всички основни пътища в областта са проходими.

#ситуацията се нормализира #Югозападна България #силна буря #щети

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