Без Лионел Меси: Отборът на Аржентина се прибрра у дома

Фенове посрещнаха отбора на Аржентина при завръщането му у дома след загубата от Испания на финала на Световното.

Шествието премина в отсъствието на футболната звезда Лионел Меси, който не се прибра с отбора. Въпреки че футболистите не бяха в настроение заради загубата на финала, това не попречи на феновете да се струпат по пътя им от международното летище до седалището на футболната асоциация, за да изразят благодарността си към отбора. След сълзите на финала Меси заяви, че загубата оставя „огромна“ болка, но похвали отбора си за достигането на втори пореден финал и благодари на феновете за подкрепата.