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Британският премиер Бърнам реди новия си кабинет

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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новият британски премиер обяви представи годишен план стабилизиране страната
Снимка: АП/БТА
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Новият британски премиер Анди Бърнам реди до късно снощи новия си кабинет.

Бившият министър на отбраната Джон Хийли ще поеме най-високата длъжност – министър на финансите. Бившият министър на енергийната сигурност Ед Милибанд заема поста министър на външните работи. Шабана Махмуд ще продължи да изпълнява функциите си на министър на вътрешните работи.

Бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг е новият министър на отбраната. В първата си реч като министър-председател Бърнам обеща да представи още днес първите си мерки за справяне с високите разходи за живот. Той потвърди подкрепата си за Украйна и проведе разговори с американския президент Доналд Тръмп, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския канцлер Фридрих Мерц.

#Анди Бърнам #британски премиер #нов кабинет #Великобритания

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