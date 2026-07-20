Между първо и второ четене депутати внесоха 69 поправки в проектобюджета

Депутати от различните партии внесоха 69 предложения за промени в Закона за държавния бюджет за следващата година между двете му четения. Те ще бъдат обсъдени утре в Бюджетната комисия.

Управляващите имат девет предложения. С повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така например се създава ред, по който ще бъдат финансирани общините, чийто проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Има предложение идея От "Прогресивна България" са внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си след като започнат да плащат 20% от осигуровките си. Заделят се и 2 млн. евро за реставрация на паметника на Шипка.

Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти.