Задържаха мним купувач за кражба на мотори в София. Мъжът е набелязвал жертвите през интернет сайтове с обяви за продажба. Така си уреждал срещи с продавачите. При огледа искал да покара мотора, но след това не се връщал. Мъжат опитвал да прикрие следите си.

Звънял на обявите през СИМ карта, регистрирана на малоимотно лице, а след кражбата я изхвърлял. От СДВР заявиха, че задържаният никога не е имал книжка. Той е бил арестуван пред входа на блока, в който живее, преди да успее да скрие мотора.