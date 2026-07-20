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Задържаха мним купувач за кражба на мотори в София

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Задържаха мним купувач за кражба на мотори в София
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Задържаха мним купувач за кражба на мотори в София. Мъжът е набелязвал жертвите през интернет сайтове с обяви за продажба. Така си уреждал срещи с продавачите. При огледа искал да покара мотора, но след това не се връщал. Мъжат опитвал да прикрие следите си.

Звънял на обявите през СИМ карта, регистрирана на малоимотно лице, а след кражбата я изхвърлял. От СДВР заявиха, че задържаният никога не е имал книжка. Той е бил арестуван пред входа на блока, в който живее, преди да успее да скрие мотора.

Стоян Йотев - СДВР: "Преди да отиде на въпросната сделка за покупко-продажба същият използва различни провозни средства на градския транспорт. Сменя ги множество пъти, за да прикрие следите си. Благодарение на бързите издирвателни мероприятния успяхме да го локализираме и да установим къде живее. 43-годишен е, с множество криминални прояви, осъждан е за кражби и грабежи."

#за кражба на мотори #мним купувач #задържан

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