С какво ще запомним Мондиал 2026?

С продължителност от 39 дни световното първенство в САЩ, Мексико и Канада се превърна в най-дългото в историята. Мондиалът остави след себе си редица рекорди и паметни моменти.

С множество дискусионни моменти - от проблемите с визите за някои играчи и официални лица, през безкрайно високите цени, до паузите за хидратация, спорните нововъведения в правилата от ФИФА и тяхното непостоянно тълкуване по време и след мачовете. Всичко това беше част от първото световно първенство с 48 отбора, на което бяха изиграни 104 мача, а в тях бяха вкарани рекордните 308 гола.

Четирима играчи отбелязаха по 7 или повече попадения, като голмайсторският приз с 10 заслужи Килиан Мбапе. Французинът се превърна и в най-великият реализатор в историята на шампионата, като след 3 изиграни Мондиала той вече има на сметката си 22 попадения. Освен златната обувка за Мбапе, останалите индивидуални награди отидоха при испанците. Родри грабна златната топка за най-полезен играч на шампионата. Унай Симон, който допусна само един гол за 7 мача, заслужено беше определен за най-добър вратар, а 19-годишният Пау Кубарси получи званието най-добър млад играч.

Първенството беше последното за някои емблематични за играта имена, като гениалния Лука Модрич, любимеца на мексиканците Гиермо Учоа и други. Разбира се, акцентът падна върху Кристиано Роналдо, който след като се превърна в единствения човек, реализирал гол на 6 различни Мондиала, си взе сбогом с най-голямата футболна сцена. А същото е твърде вероятно да стори и Лионел Меси, който със сълзи на очите отново погледна към световната титла, но този път без да я докосне.

Четири тима дебютираха на световни финали - Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан. Отборът на Кабо Верде направи най-запомнящото се представяне от тях. Африканската островна държава преодоля групите, а в последствие напусна първенството без загубен мач в редовното време.

В САЩ, Мексико и Канада, FIFA раздаде на участниците общо 671 милиона долара като награден фонд, а най-голямата сума от 50 милиона беше за шампионите от Испания. Странно или не, 23-ото световно първенство приключи. След четири години ни предстои среща с 48 или 64 отбора. Тогава домакините на форума ще бъдат държави от три континента. Мароко, Испания и Португалия ще приемат почти всички срещи, но мачове ще има и в Аржентина, Уругвай и Парагвай.

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