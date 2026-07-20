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Историите и знаковите моменти, които ще запомним от Световното по футбол

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Историите и знаковите моменти, които ще запомним от Световното по футбол
Снимка: АП/БТА
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Най-високата футболна трибуна отдавна не е просто спортен, а и социален феномен. В дните на Мондиала светът не спираше да се вълнува и от теми, които невинаги бяха непременно свързани с победите и загубите на 48-те отбора. С какво още ще запомним Световното по футбол?

Един рекорд оставаше недостижим цели 12 години. Мирослав Клозе и неговите 16 гола на Световно първенство. До сега. Не един, а цели двама футболисти подобриха постижението - първо Лионел Меси, а след това и Килиан Мбапе, които вече са съответно с по 21 и 22 гола на Мондиал.

Дъжд от голове беляза и цялото първенство, а сред останалите отличили се футболисти се откроиха Хари Кейн, Джуд Белингам и Ерлинг Холанд.

Холанд и Белингам се превърнаха в сензации не само на терена, но и в социалните мрежи - норвежкият викинг и заради чувството си за хумор. Джуд Белингам пък спечели милиони сърца, а в негова чест английските фенове с пълно гърло пееха едноименната песен на Бийтълс.

Не минаваше и ден без да чуем и шеговитата песен, посветена на Мбапе, в която френският капитан е възпят като диктатор.

Обикнахме новите звезди, а големи имена като Меси, Кристиано Роналдо, Неймар и Лука Модрич, които с години властваха на терена, изпяха лебедовата си песен.

Световното имаше и един неочакван герой - 40-годишният вратар на Кабо Верде - Возиня, който излезе на терена без никой да знае името му, а в края на срещата имаше стотици хиляди последователи, след като успя да опази вратата си от шампиона Испания в битка, определяна като Давид срещу Голиат.

Това световно не мина и без скандал - едно телефонно обаждане от Доналд Тръмп - толкова беше необходимо на ФИФА, за да отмени червен картон за американски футболист. Шотландия и Норвегия не завоюваха победата, но техните фенове остават запомнени като най-впечатляващите.

Видяхме и че не всеки умее да изразява емоциите си, дори когато печели. Виктория Бекъм остана безизразна в исторически мач, спечелен от Англия.

3-годишното братче на испанеца Ламин Ямал - Кейне открадна шоуто със своята неподправена радост.

#емблематични моменти #истории #Световно Първенство по Футбол #футбол

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