БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Футболната 2025 - годината, в която Пари Сен Жермен пренаписа историята

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:22 мин.
Национални отбори
Запази

Френският тим спечели шест трофея, а играчите му получиха най-много индивидуални награди.

футболната 2025 годината пари сен жермен пренаписа историята
Слушай новината

Футболната 2025 година бе изпълнена с исторически моменти и драматични сблъсъци, които донесоха радост за едни, и тъга за други. Годината ще остане изключителна за френския колос Пари Сен Жермен.

Най-мащабното събитие бе световното клубно първенство на ФИФА, което се проведе в изцяло нов и разширен формат, а домакин на първото издание с 32 отбора бе САЩ. Челси спечели купата, побеждавайки Пари Сен Жермен с 3:0 на финала в разгара на лятото в Ню Джърси. И това бе единственият изгубен трофей от френския тим през годината.

Доминацията на Пари Сен Жермен

През 2025 г. парижани спечелиха цели шест трофея, което несъмнено ги превърна и в най-успешния футболен клуб.

ПСЖ завоюва първата си титла в историята на Шампионска лига на УЕФА. Селекцията на Луис Енрике постигна категорична победа с 5:0 срещу Интер Милано на финала в Мюнхен.

Отборът стана шампион на страната за пореден път, освен това добави и Купата на Франция към колекцията си.

През отиващата си година, Пари Сен Жермен спечели и Суперкупата на Франция, побеждавайки Монако с 1:0 в Доха.

Парижани взеха и Суперкупата на УЕФА. Във финала в Удине, победителят в Шампионската лига спечели трофея срещу носителя на Лига Европа Тотнъм след изпълнение на дузпи (4:3), след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 2:2.

Годината завърши с още една титла за френския гигант - тази от турнира за Междуконтинентална купа на ФИФА. Във финалния сблъсък ПСЖ се изправи срещу бразилския Фламенго в Ал Раян, Катар. Френският клуб вдигна трофея след изпълнение на дузпи (2:1), за да приключи изключителния сезон с шест титли.

Индивидуални награди за футболистите на Пари Сен Жермен

Освен шестте титли, играчи на клуба получиха и най-много индивидуални награди.

Усман Дембеле спечели "Златната топка" (Ballon d'Or), и бе обявен за Най-добър футболист в света на наградите FIFA The Best, футболист на годината на Globe Soccer Awards, играч на сезона в Шампионската лига, най-добър играч (MVP) и голмайстор на френската Лига 1.

Ашраф Хакими беше избран за номер 1 на Африка. Витиня бе отличен с приза за най-добър халф на Globe Soccer, Дезире Дуе спечели наградата за най-добър млад играч, а Джанлуиджи Донарума за Най-добър вратар на наградите FIFA The Best.

Селекционерът Луис Енрике също обра няколко индивидуални отличия. Испанецът заслужи наградата на ФИФА „The Best“ за най-добър треньор на годината, трофея „Йохан Кройф“ на церемонията на France Football, бе обявен и за най-добър треньор на Globe Soccer Awards, както и за наставник на годината в Лига 1. Енрике получи и наградата „Сократес“ заради хуманитарната си дейност чрез фондация „Шана“, която подпомага семейства на тежко болни деца.

Останалите турнири и победителите в тях

В Лига Европа триумфира Тотнъм, като на финала "топчиите" победиха Манчестър Юнайтед с 1:0 в Билбао, Испания.

В Лигата на конференциите победител стана Челси, след като на финала надигра Реал Бетис с 4:1 във Вроцлав, Полша.

Европейското първенство за жени се проведе в Швейцария през юли. Англия защити титлата си, побеждавайки Испания с 3:1 след дузпи (1:1 в редовното време) на финала в Базел.

Португалия спечели своята втора титла в турнира Лига на нациите след драматичен финал срещу Испания, завършил 5:3 при дузпите (2:2 след продължения) в Мюнхен.

Испания спечели второто издание на Лигата на нациите при жените, след като победи Германия с 3:0 в мача реванш от финала на турнира на „Естадио Метрополитано“ в Мадрид. Първата среща между двата състава завърши с нулево равенство в Кайзерслаутерн.

Мароко постигна исторически успех, печелейки световното първенство за младежи до 20 години в Чили след победа над Аржентина. Португалия триумфира на световното до 17 години в Катар.

През 2025 г. в региона на КОНКАКАФ доминираше отборът на Мексико, който спечели Gold Cup, след като на финала победи САЩ с 2:1 в Хюстън.

В Лигата на нациите Мексико триумфира за първи път в историята на този турнир, като в мача за титлата в Ингълууд, Калифорния, ацтеките победиха Панама с 2:1, който преди това елиминира тима на САЩ, който беше спечелил всички предишни издания.

Клубните първенства и големите печеливши

В националните първенства Хари Кейн най-накрая прекрати своята "суша" от трофеи, след като Байерн Мюнхен спечели титлата в Бундеслигата.

А във Висшата лига Ливърпул изравни рекорда от 20 титли в Англия.

Светът се сбогува с един от най-добрите играчи

Годината бе белязана и от трагичната смърт на португалския национал Диого Жота и неговият брат Андре Силва, които загинаха в автомобилна катастрофа на 3 юли 2025 г., по-малко от месец след като вдигна трофея от Лигата на нациите.

#Световно клубно първенство по футбол 2025 г. #ФК Ливърпил #ФК Тотнъм #ФК Челси #ФК Байерн Мюнхен #ФК Интер #Усман Дембеле #Диого Жота #Луис Енрике #Хари Кейн #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Aнализи

Довиждане
Довиждане
Истории от Световните първенства – 1970 Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.
По-топло време, по-качествен Мондиал? По-топло време, по-качествен Мондиал?
Чете се за: 08:00 мин.
Здравей, Прелестна! Здравей, Прелестна!
Чете се за: 05:10 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
Златното правило на Челси Златното правило на Челси
Чете се за: 07:35 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ