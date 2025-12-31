Футболната 2025 - годината, в която Пари Сен Жермен пренаписа историята

Футболната 2025 година бе изпълнена с исторически моменти и драматични сблъсъци, които донесоха радост за едни, и тъга за други. Годината ще остане изключителна за френския колос Пари Сен Жермен.

Най-мащабното събитие бе световното клубно първенство на ФИФА, което се проведе в изцяло нов и разширен формат, а домакин на първото издание с 32 отбора бе САЩ. Челси спечели купата, побеждавайки Пари Сен Жермен с 3:0 на финала в разгара на лятото в Ню Джърси. И това бе единственият изгубен трофей от френския тим през годината.

Доминацията на Пари Сен Жермен

През 2025 г. парижани спечелиха цели шест трофея, което несъмнено ги превърна и в най-успешния футболен клуб.

ПСЖ завоюва първата си титла в историята на Шампионска лига на УЕФА. Селекцията на Луис Енрике постигна категорична победа с 5:0 срещу Интер Милано на финала в Мюнхен.

Отборът стана шампион на страната за пореден път, освен това добави и Купата на Франция към колекцията си.

През отиващата си година, Пари Сен Жермен спечели и Суперкупата на Франция, побеждавайки Монако с 1:0 в Доха.

Парижани взеха и Суперкупата на УЕФА. Във финала в Удине, победителят в Шампионската лига спечели трофея срещу носителя на Лига Европа Тотнъм след изпълнение на дузпи (4:3), след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 2:2.

Годината завърши с още една титла за френския гигант - тази от турнира за Междуконтинентална купа на ФИФА. Във финалния сблъсък ПСЖ се изправи срещу бразилския Фламенго в Ал Раян, Катар. Френският клуб вдигна трофея след изпълнение на дузпи (2:1), за да приключи изключителния сезон с шест титли.

Индивидуални награди за футболистите на Пари Сен Жермен

Освен шестте титли, играчи на клуба получиха и най-много индивидуални награди.

Усман Дембеле спечели "Златната топка" (Ballon d'Or), и бе обявен за Най-добър футболист в света на наградите FIFA The Best, футболист на годината на Globe Soccer Awards, играч на сезона в Шампионската лига, най-добър играч (MVP) и голмайстор на френската Лига 1.

Ашраф Хакими беше избран за номер 1 на Африка. Витиня бе отличен с приза за най-добър халф на Globe Soccer, Дезире Дуе спечели наградата за най-добър млад играч, а Джанлуиджи Донарума за Най-добър вратар на наградите FIFA The Best.

Селекционерът Луис Енрике също обра няколко индивидуални отличия. Испанецът заслужи наградата на ФИФА „The Best“ за най-добър треньор на годината, трофея „Йохан Кройф“ на церемонията на France Football, бе обявен и за най-добър треньор на Globe Soccer Awards, както и за наставник на годината в Лига 1. Енрике получи и наградата „Сократес“ заради хуманитарната си дейност чрез фондация „Шана“, която подпомага семейства на тежко болни деца.

Останалите турнири и победителите в тях

В Лига Европа триумфира Тотнъм, като на финала "топчиите" победиха Манчестър Юнайтед с 1:0 в Билбао, Испания.

В Лигата на конференциите победител стана Челси, след като на финала надигра Реал Бетис с 4:1 във Вроцлав, Полша.

Европейското първенство за жени се проведе в Швейцария през юли. Англия защити титлата си, побеждавайки Испания с 3:1 след дузпи (1:1 в редовното време) на финала в Базел.

Португалия спечели своята втора титла в турнира Лига на нациите след драматичен финал срещу Испания, завършил 5:3 при дузпите (2:2 след продължения) в Мюнхен.

Испания спечели второто издание на Лигата на нациите при жените, след като победи Германия с 3:0 в мача реванш от финала на турнира на „Естадио Метрополитано“ в Мадрид. Първата среща между двата състава завърши с нулево равенство в Кайзерслаутерн.

Мароко постигна исторически успех, печелейки световното първенство за младежи до 20 години в Чили след победа над Аржентина. Португалия триумфира на световното до 17 години в Катар.

През 2025 г. в региона на КОНКАКАФ доминираше отборът на Мексико, който спечели Gold Cup, след като на финала победи САЩ с 2:1 в Хюстън.

В Лигата на нациите Мексико триумфира за първи път в историята на този турнир, като в мача за титлата в Ингълууд, Калифорния, ацтеките победиха Панама с 2:1, който преди това елиминира тима на САЩ, който беше спечелил всички предишни издания.

Клубните първенства и големите печеливши

В националните първенства Хари Кейн най-накрая прекрати своята "суша" от трофеи, след като Байерн Мюнхен спечели титлата в Бундеслигата.

А във Висшата лига Ливърпул изравни рекорда от 20 титли в Англия.

Светът се сбогува с един от най-добрите играчи

Годината бе белязана и от трагичната смърт на португалския национал Диого Жота и неговият брат Андре Силва, които загинаха в автомобилна катастрофа на 3 юли 2025 г., по-малко от месец след като вдигна трофея от Лигата на нациите.