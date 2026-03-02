БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Очаква се докладът на КЕВР след проверките на трите ЕРП-та

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес изтича крайният срок за трите електроснабдителни дружества да предоставят информация относно проверките от Комисията за защита на потребителите.

Проверява се начина на разглеждане на постъпилите жалби на гражданите от електроснабдителните дружества. Заради високите сметки за ток се очаква през тази седмица доклад на КЕВР, който да разясни има ли нарушения при отчитането на използваната електроенергия и каква е причината за по-високите фактури. Според служебния енергиен министър Трайчо Трайков, голяма част от по-високите сметки се дължат на по-голямото количество потребена енергия. Данните сочат, че между 47 и 61% се е увеличило потреблението на ток за бита през януари спрямо предходните месеци. В края на миналата седмица заради високите сметки се проведе спешна среща при премиера с министрите на енергетиката, на икономиката и на регионалното развитие.

#високи сметки за ток #доклад #електроразпределителни дружества #КЗП #КЕВР #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
2
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
5
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Общество

Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов
Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов
Литургия и молебен в чест на победата на православието над ересите отслужи патриарх Даниил Литургия и молебен в чест на победата на православието над ересите отслужи патриарх Даниил
Чете се за: 02:17 мин.
Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай
6544
Чете се за: 02:27 мин.
Пловдив посрещна копие на чудотворната икона "Света Богородица Победоносна" Пловдив посрещна копие на чудотворната икона "Света Богородица Победоносна"
Чете се за: 00:42 мин.
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Израел и Хизбула размениха удари
Израел и Хизбула размениха удари
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола може да достигне 100 долара за барел Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола може да достигне 100 долара за барел
Чете се за: 00:55 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в парламента Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в парламента
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Очаква се докладът на КЕВР след проверките на трите ЕРП-та
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като...
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
Заради 3 март ограничават трафика през прохода Шипка
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ