Очаква се докладът на КЕВР след проверките на трите ЕРП-та

Днес изтича крайният срок за трите електроснабдителни дружества да предоставят информация относно проверките от Комисията за защита на потребителите.

Проверява се начина на разглеждане на постъпилите жалби на гражданите от електроснабдителните дружества. Заради високите сметки за ток се очаква през тази седмица доклад на КЕВР, който да разясни има ли нарушения при отчитането на използваната електроенергия и каква е причината за по-високите фактури. Според служебния енергиен министър Трайчо Трайков, голяма част от по-високите сметки се дължат на по-голямото количество потребена енергия. Данните сочат, че между 47 и 61% се е увеличило потреблението на ток за бита през януари спрямо предходните месеци. В края на миналата седмица заради високите сметки се проведе спешна среща при премиера с министрите на енергетиката, на икономиката и на регионалното развитие.