Пловдив посрещна копие на чудотворната икона "Света Богородица Победоносна"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
пловдив посрещнаха копие чудотворната икона богородица
В Неделя Православна – първата неделя на Великия пост, Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска Василиева св. литургия в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ в Пловдив, където бе посрещнато и копие на чудотворната икона на Света Богородица Победоносна.

Духовният празник на Неделя Православна продължи с литийно шествие, което с иконата на Св. Богородица Победоносна, високо вдигнати хоругви, всички икони и светини начело, следвани от митрополита на Пловдивската епархия, викарните епископи, свещенослужителите и миряните, обиколи митрополитския храм "Св. вмчца Марина".

Снимки: БТА

#Чудотворната икона на Св. Богородица #Пловдив

