Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 02:27 мин.
летище софия обяви полети кишинев краков прага
Четири полета от София към Дубай и обратно са отменени и днес, показва справка на страницата на Летище "Васил Левски". Два полета няма да се проведат от и към Тел Авив. От и към Летище Варна също са отменени два полета до израелския град.

Летището в Бургас не работи до април заради реконструкция на пистата.

Справка на сайта Флайрадар показва, че в момента е затворено въздушното пространство освен над Иран, също така над Ирак, Сирия, Либия, Израел, Йордания, Кувейт и Обединените арабски емирства. Над Арабския полуостров летят преди всичко военни самолети.

До този момент е официално обявено, че летището в Дубай остава затворено до 2 март. Заради затворените летища в района на Близкия изток се отменят и полети към по-далечни дестинации като Малдивите, Австралия, Виетнам.

Ситуационен център към Министерството на туризма събира актуална информация за организирани и самостоятелни туристи в района.

Министерството на туризма е в постоянен контакт с туроператорите, които оперират в региона, както и с българските дипломатически и консулски представителства на място.

"Министерството на туризма работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути", обясняват от ведомството.

Оттам напомнят и телефоните за спешна връзка с Министерството на външните работи.

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно в Ситуационния център на Министерството на външните работи на тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616, e-mail: crisis@mfa.bg.

