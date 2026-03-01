Много българи остават блокирани в Близкия изток

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди българи и днес остават блокирани в Близкия изток. На летището в Дубай стотици туристи очакват отново да бъдат възстановени полетите, за да се приберат у нас. В Тел Авив хората живеят в промеждутъците между ракетните тревоги.

Засега до 2 март остава затворено дубайското летище. Любомира Коджабашева се оказва блокирана.

Любомира Коджабашева, Дубай: "Групата, която сме, са 100 човека, една част трябваше да излетят вчера, но не успяха, настанени сме в хотела, настанени сме всички в стаите. Информация нямаме, просто седим и чакаме и се молим да се отворят коридорите и да можем да се приберем всички живи и здрави."

В Дубай се оказва и банкерът Виолина Маринова, която е на поличивка със семейството си. Вчера безуспешно са се опитали да се регистрират на сайта на Външното министерство. Така се е наложило да се свърже с външния ни министър Надежда Нейнски за помощ.

Виолина Маринова от Дубай за БНТ: "Така успяхме да се регистрираме. Иначе обстановката е сравнително спокойна, като изключим че съвсем близо до нашия хотел удариха съседен. Не много, но гореше на долните етажи. Това създава чувство на страх и безпокойство, което се засили след три сигнала на ALERT и подкана да слезем в бомбоубежището. Към 3.00 ч. след полунощ се прибрахме в стаите. Днес има гърмежи и тътени по далечни."

Рина Бакалова живее в Тел Авив. Вчера през няколко часа се е налагало да слиза в бомбоубежище заради въздушните атаки.

Рина Бакалова, Тел Авив: "Вчера след като казаха, че са успели да убият Хаменей, започнаха много масирани атаки. Вчера цял ден имаше, но не бяха тежки. Вечерта започнаха страшно много ракетни атаки и в такива моменти изпуска "Железният купол" и една ракета успя да пробие. Нанесе доста сериозни поражения."

Един човек е загинал, а над 40 са ранени. В момента обстановката е по-спокойна.

Рина Бакалова, Тел Авив: "Ситуацията е малко по-различна, излязох да напазарувам и затова съм на улицата. Използвам между няколко атаки да можем да свършим такава работа със семейството. Всички знаем как започва една война, но никой не знае как и кога ще свърши, но се надявам това да е последната война за този район, надявам се да стане малко по-спокойно, за да се живее тука и в самия иран. Иранският народ също заслужава спокойствие и добър живот."

За да успокои близки и приятели от Абу Даби в социалните мрежи публикува съобщение и бившия външен български министър и настоящ върховен представител за Газа Николай Младенов.

Николай Младенов, върховен представител за Газа: "Следваме стриктно указанията – стоим вкъщи и избягваме ненужни придвижвания. Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства работи изключително ефективно и успява да неутрализира заплахите. Ситуацията остава сериозна и крехка, но тук се вземат всички мерки за сигурността на хората. Държа връзка с българи приятели в ОАЕ и из целия регион. Всички са добре и се подкрепяме взаимно. Моля и нашите близки да не се тревожат прекалено, ние сме предпазливи и отговорни хора.

Младенов също така съветва хората, които се намират в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доворевят само на проверена информация.

