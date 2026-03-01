БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Руският президент Путин нарече смъртта на иранския аятолах "цинично" убийство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
Снимка: БТА/Архив
Руският президент Владимир Путин нарече днес смъртта на Върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, и на членове на неговото семейство "цинично" убийство, предаде Ройтерс. По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право.

"Моля, приемете моите най-дълбоки съболезнования във връзка с убийството на Върховния лидер на Ислямска република Иран, Сейед Али Хаменей, и членове на неговото семейство, извършено с цинично нарушаване на нормите на човешкия морал и на международното право", каза Путин в обръщение към иранския си колега Масуд Пезешкиан, разпространено от Кремъл.

86-годишният Хаменей загина при въздушен удар в рамките на започналите вчера атаки на Израел и САЩ срещу Иран.

"Хаменей ще бъде помнен като изключителен държавник, с огромен личен принос за приятелските руско-ирански отношения, които издигна до равнище на всеобхватно стратегическо партньорства", казва руският държавен глава.

#убийството на аятолах Хаменей #ударите срещу Иран #Владимир Путин

