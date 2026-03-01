Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)

Аржентинските мечки Гордо и Флоренция за пръв път усетиха трева и сняг под лапите си в Парка в Белица.

Мечките бяха пуснати от затворените заграждения, в които бяха настанени в Белица при пристигането им от затворения зоопарк в Лухан, провинция Буенос Айрес.

Усещането е като стъпването на Нийл Армстронг на Луната, Гордо никога не е докосвал трева, 16 години е бил само в затворено пространство, каза след пускането на мъжкия мечок в откритата част на заграждението му ръководителят на спасителната мисия в Аржентина и ветеринар в "Четири лапи" д-р Амир Халил. Той допълни, че за животното е било трудно да балансира първите си стъпки на земята, но за няколко минути е успял да овладее тялото си.

Беше уникално да видим и как реагира на снега, защото за пръв път в живота си вижда сняг, каза още д-р Халил и обяви официално влизането на Гордо в пенсионна възраст, след като оттук нататък за него предстои "само да се наслаждава на живота в България и на парка".

И женската мечка Флоренция излезе извън определеното ѝ заграждение. Нетърпелива, тя започна бързо да опознава сектора си, като едно от първите неща, които направи, беше да се изтърколи в снега.

"Гордо и Флоренция, които през целия си живот са обитавали малко пространство, вече ще могат свободно да се разхождат в огромните си заграждения в парка. Те свободно ще могат да се връщат и във вътрешните си заграждения, когато почувстват студ или някаква заплаха. Предстои да подушат, че в парка има и други мечки, постепенно да се учат на мечо поведение и от тях, като наблюдават какво правят в другите сектори", каза още д-р Амир Халил.

Мечките пристигнаха в парка на 25 февруари. Те бяха спасени от затворен зоопарк в Лухан, като това са и първите диви животни от зоопарка, които вече се намират в нов дом.

Снимки: БТА