БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

Мечките, които пристигнаха в Парка преди дни, бяха освободени от затворените заграждения 

новодомците белица мечките гордо флоренция пръв път докоснаха трева сняг снимки
Слушай новината

Аржентинските мечки Гордо и Флоренция за пръв път усетиха трева и сняг под лапите си в Парка в Белица.

Мечките бяха пуснати от затворените заграждения, в които бяха настанени в Белица при пристигането им от затворения зоопарк в Лухан, провинция Буенос Айрес.

Усещането е като стъпването на Нийл Армстронг на Луната, Гордо никога не е докосвал трева, 16 години е бил само в затворено пространство, каза след пускането на мъжкия мечок в откритата част на заграждението му ръководителят на спасителната мисия в Аржентина и ветеринар в "Четири лапи" д-р Амир Халил. Той допълни, че за животното е било трудно да балансира първите си стъпки на земята, но за няколко минути е успял да овладее тялото си.

Беше уникално да видим и как реагира на снега, защото за пръв път в живота си вижда сняг, каза още д-р Халил и обяви официално влизането на Гордо в пенсионна възраст, след като оттук нататък за него предстои "само да се наслаждава на живота в България и на парка".

И женската мечка Флоренция излезе извън определеното ѝ заграждение. Нетърпелива, тя започна бързо да опознава сектора си, като едно от първите неща, които направи, беше да се изтърколи в снега.

"Гордо и Флоренция, които през целия си живот са обитавали малко пространство, вече ще могат свободно да се разхождат в огромните си заграждения в парка. Те свободно ще могат да се връщат и във вътрешните си заграждения, когато почувстват студ или някаква заплаха. Предстои да подушат, че в парка има и други мечки, постепенно да се учат на мечо поведение и от тях, като наблюдават какво правят в другите сектори", каза още д-р Амир Халил.

Мечките пристигнаха в парка на 25 февруари. Те бяха спасени от затворен зоопарк в Лухан, като това са и първите диви животни от зоопарка, които вече се намират в нов дом.

Снимки: БТА

#Парка за мечки Белица #аржентински мечки #парк за мечки

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
3
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
4
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
5
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Галерия

Цвят и музика на фестивала в Ница (СНИМКИ)
Цвят и музика на фестивала в Ница (СНИМКИ)
Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ) Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ (СНИМКИ) Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Уличните телефони – все по-голяма рядкост в градската среда (СНИМКИ) Уличните телефони – все по-голяма рядкост в градската среда (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ) Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ) 15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 19:02 мин.

Водещи новини

Много българи остават блокирани в Близкия изток
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Руският президент Путин нарече смъртта на иранския аятолах...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Слънчево и все по-топло ще бъде до средата на новата седмица
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Битка след битка" спечели голямата награда на Гилдията...
Чете се за: 02:57 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ