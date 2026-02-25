БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Мечките Гордо и Флоренция пристигат у нас със самолет от Южна Америка

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Това ще са новите обитатели на Парка за мечки Белица

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Паркът в Белица с двама нови обитатели - аржентинските мечки Гордо и Флоренция пътуват към новия си дом.

За първи път в България диви животни пристигат със самолет от друг континент. Двете мечки изминаха 13 000 км в търсене на по-добър живот. Те са спасени при мащабна мисия на международният екип на Четири лапи от затворен през 2020 години зоопарк край Буенос Айрес. Животните са живеели при лоши условия, затворени в тесни пространства. След месеци съвместни усилия, от днес Гордо и Флоренция започват живота си отново - на свобода.

д-р Амир Халил, ръководител на спасителната мисия в Аржентина: "Гордо беше 350-кг животно което живееше при много ограничени условия с много малко пространство - 12 кв м. Същото важеше и за Флоренция - напълно недопустими условия. Те живееха върху бетон. Мисля, че те сега за първи път ще докоснат тревни площи тук в България. Ще имат 3000 кв м пространство, идват от топло място на студено, всички сме любопитни как ще реагират на климата."

Никола Попкостадинов, ръководител на Парк за мечки Белица: "Оттук нататък следва освобождаването им във вътрешните заграждения, където сме подготвили специален пласт от слама и трици, за да могат да се адаптират по-добре. Подготвили сме различни лакомства, главно от плодове и сладки зеленчуци. Обичат грозде и праскови."

#друг континент #със самолет #гордо и флоренция #аржентински мечки #диви животни #южна америка

