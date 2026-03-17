Д-р Благомир Здравков е новият управител на детската болница в Бургас

С внушително мнозинство Общинският съвет в Бургас избра д-р Благомир Здравков за управител на Детската болница "Света Анастасия".

Кандидатурата му беше одобрена от съветниците, след като д-р Здравков спечели конкурса с най-висок резултат – 5,88, изпреварвайки още трима кандидати. Преди гласуването той представи изложение на своята програма за управление на Детската болница в Бургас за следващите три години.

д-р Благомир Здравков, новоизбраният управител на Детската болница в Бургас: "За мен тази болница е една от най-смислените здравни инвестиции у нас след демократичните промени. Моята мисия е изграждане на система от качествена и безопасна педиатрична помощ за децата на Бургас и региона, като си давам сметка, че бих имал нужда от подкрепата на всички вас - като принципал на това лечебно заведение, на колегите от извънболничната помощ, на здравната мрежа от региона и изобщо на общността."

Според д-р Здравков най-удачен и утвърден в света модел на детско здравеопазване е поставянето на детето-пациент в центъра на системата.

д-р Благомир Здравков, новоизбраният управител на Детската болница в Бургас: "Какво означава това? Че всяка услуга трябва да е с фокус върху нуждите на болното дете в целия процес на диагностика и лечение. Трябва да привлечем семейството, което е главен фактор в живота на детето, в решенията, които се вземат относно лечението."

В същото време Детската болница в Бургас се откроява с уютна и безопасна болнична среда, която намалява стреса, осигурява физическа сигурност и по-бързо възстановяване, водещо до намален болничен престой.

Една от целите на управителя на новата детска болница е тя да бъде утвърдена като стратегически и водещ педиатричен център за Югоизточния регион на страната.

За постигането ѝ ще се работи по няколко направления – изграждане на мотивиран и компетентен, готов да се развива педиатричен екип, прилагане на съвременни технологии в полза на качеството на педиатричната помощ, развитие на устойчиви партньорства за гарантирано устойчиво развитие на болницата, акредитация на лечебното заведение като университетска структура и постигане на високо ниво на учебна, научна и изследователска дейност.

От трибуната на Общинския съвет д-р Здравков отправи лична покана към д-р Тома Томов и д-р Венцислав Димов, които участваха в конкурса за управител на детската болница с думите:

"Това са колеги с безупречна професионална репутация и считам, че тяхната креативност и талант само могат да допринесат за този общ проект и кауза на региона." Георги Дракалиев, общински съветник: "Много хора имат заслуга за това, ще го нарека чудо – за толкова кратък срок да бъде изградена и пусната в експлоатация сградата на детската болница, но безспорно най-голяма е заслугата на кмета Димитър Николов. Благодарение на неговите усилия днес сме в състояние да се похвалим с нещо, което нито една община няма."

След избора на управител, Общинският съвет гласува увеличаване на капитала на МБАЛДБ "Света Анастасия" със стойността на сгради и оборудване. Към момента капиталът на дружеството, учредено с 60 000 лева, възлиза на 30 677,51 евро.

Балансовата стойност на сградата за лечебно заведение е 43 948 151,79 евро, а стойността на оборудването – 14 097 215,71 евро. Сградата на етажния паркинг, заедно с фотоволтаична инсталация и асансьор, е оценена на 2 497 383 евро. Общата балансова стойност на дълготрайните активи достига 60 542 750,50 евро.

Болницата е изцяло собственост на Община Бургас и ще функционира в тясно сътрудничество с Медицинския факултет и Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.