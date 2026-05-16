Standard and Poor's повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват първа помощ за деца

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 02:50 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Академия за родители в "Пирогов". Водещи специалисти от спешната болница демонстрираха как се оказа първа помощ на деца при изгаряне, поглъщане на чуждо тяло и счупване.

Магдалина е майка на 2-годишно дете. Досега не се е налагало да му оказва първа помощ, но решила да се запише в пироговската "Академия за родители", за да е подготвена за извънредни ситуации.

Магдалина: "За да мога да реагирам адекватно в дадена ситуация, било то за моето дете или за някое на приятели. Най-важно е да не се панираме, да можем да оценим ситуцията."

В случай, че детето се изгори от течност или гореща повърхност, засегнатото място трябва да се охлади с хладка течаща вода за 20 минути, съветват лекарите.

Мартин Мартинов, началник на Отделение по изгаряне и пластична хирургия за деца, УБМАЛСМ "Пирогов": "Не бива да се поставят масло, маргарин, яйца, кисело мляко, кисело зеле, урина и всякакви такива продукти, защото те не помагат с абсолютно нищо. Това, което съветвам пациентите е, ако се появи мехур, да поставят прозрачно домакинско фолио, без да го пристягат върху засегнатата зона, и да потърсят адекватна медицинска помощ.“

Лекарите съветват родителите да не дават ядки на деца до 5 години. И показват как да реагират, ако детето се задави.

доц. Богдан Младенов, началник на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Пирогов“: "Най-идеалните манипулации до 5 години са: обръща се детенцето с лицето напред и се тупа интензивно по гръбчето, за да се изкара въздухът и да излезе чуждото тяло. Човекът, който е свидетел на инцидента, решава съдбата на човека, който е пострадал. Докато дойде медицинският екип и прочие, общо взето е важно да имаш някакви познания и самообладание, за да решиш ситуацията.“

В случай на травма най-важно е мястото да бъде обездвижено дори с импровизирана шина от списание или пръчки.

д-р Яво Пукалски, началник на Отделение по детска ортопедия и травматология, УМБАЛСМ „Пирогов“:"Не е хубаво да слагаме пепел от цигари или листа от зеле в борбата с отока и с инфекцията. Има модерни терапевтични средства, които да приложим, както и йод-базираните дезинфектанти.“

Следващата "Академия за родители" на "Пирогов" е на 21 юни.

#Академия за родители #провеждане #Пирогов #първа помощ

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
