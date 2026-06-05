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Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли

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Снимка: Фейсбук, Катастрофи в България
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Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Загинал е 27-годишен мъж, а 25 са ранените при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила. Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. Движението в района е отцепено.

Снимка: Алекс Христов

От Центъра за градска мобилност съобщиха за националната телевизия, че автобус 119 на частен превозвач, движил се в района на община „Кремиковци“, е участвал в катастрофата. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил.

Снимка: Алекс Христов

Към мястото са изпратени осем екипа на Спешна помощ, а петима от тежко пострадалите вече са настанени в болници – в ИСУЛ, ВМА и „Света Анна“. Водачът на автобуса на градски транспорт е на 60 години, спешен екип го е транспортирал към ИСУЛ, не е с опасност за живота.

Снимка: БГНЕС

От Спешната помощ уточниха първоначалната информация за инцидента и реакцията на екипите.

Катя Сунгарска, говорител на Спешна помощ: "Това, което мога да ви кажа до тук като междинна информация, е, че в 19.40 получихме сигнал за това тежко ПТП. Изпратени са 10 спешни екипа, които продължават да работят на мястото на инцидента, да преглеждат, да помагат и да реагират, разбира се, на място. Дотук имаме 7 тежко пострадали, които спешните екипи са транспортирали към различни болници. Това са "Света Ана", ВМА, ИСУЛ и "Пирогов". За съжаление имаме и един 27-годишен млад мъж, който е загинал на място."

Снимка: БГНЕС

От "Пирогов" съобщиха, че при тях има един пострадал от катастрофата, който е дошъл самостоятелно в лечебното заведние.

На този етап няма информация за пострадали деца при инцидента.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов:

#Челопешко шосе #тежка такастрофа #София #автобус #катастрофа

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