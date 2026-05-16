БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Батак отбелязва 150 години от Априлското въстание

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази

Градът дава най-много жертви – от население между 6 и 7 хиляди души оцеляват около 1200 човека

Батак отбелязва 150 години от Априлското въстание
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

С църковен звън на камбани и гърмеж на черешово топче в Батак бе дадено началото на литийното шествие по повод 150 години от Априлското въстание.

То тръгна от централния площад и преминава през паметните за батачани места. Шествието продължава и в този момент, като ще спре пред всеки от паметниците в бунтовния Батак. Градът дава най-много жертви по време на Априлската епопея – от население между 6 и 7 хиляди души оцеляват едва около 1200 души.

Честванията продължават през целия ден с различни инициативи.

От 18:30 часа в църквата „Света Неделя“ ще бъде отслужена празнична вечерня, а след това на централния площад ще се състои тържествена заря-проверка.

#150 години от Априлското въстание #отбелязване #Батак

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ? Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон" Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ