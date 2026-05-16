Батак отбелязва 150 години от Априлското въстание

С църковен звън на камбани и гърмеж на черешово топче в Батак бе дадено началото на литийното шествие по повод 150 години от Априлското въстание.

То тръгна от централния площад и преминава през паметните за батачани места. Шествието продължава и в този момент, като ще спре пред всеки от паметниците в бунтовния Батак. Градът дава най-много жертви по време на Априлската епопея – от население между 6 и 7 хиляди души оцеляват едва около 1200 души.

Честванията продължават през целия ден с различни инициативи.

От 18:30 часа в църквата „Света Неделя“ ще бъде отслужена празнична вечерня, а след това на централния площад ще се състои тържествена заря-проверка.