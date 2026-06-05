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Украйнският президент обвини Кремъл, че избира войната пред мира

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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зеленски готов среща путин преговори войната
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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че отказът на Владимир Путин за преки преговори между двамата доказва липса на желание на Кремъл за край на войната.

„За съжаление, руската страна отново избра войната — всички чуха отговора, слаб отговор“, заяви украинският президент във вечерното си обръщение.

Според него отговорът на Путин на отправеното предложение ще разочарова мнозина по цял свят.

По-рано руският президент заяви, че не вижда смисъл от пряка среща със Зеленски и настоя, че първо са нужни конкретни споразумения между двете държави. Така той отговори на отворено писмо на украинския лидер с предложение за двустранна среща на върха за договаряне на мир, без да се чака пренасочване на вниманието на Вашингтон от Иран.

По-късно Владимир Путин съобщи, че е имал лична среща с бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, когото посочи като възможен посредник между Русия и Европа. Руският президент определи срещата като „добра и приятелска“.

Междувременно руската енергийна корпорация „Росатом“ заяви, че руски дрон е поразил целенасочено технически екип, който е разминирал район около окупираната Запорожка ядрена централа. Съобщава се за трима ранени, включително двама в сериозно състояние.

#Валодимир Зеленски #Владимир Путин #Русия #Украйна #преговори

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