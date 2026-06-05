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Размяна на реплики - след отвореното писмо на Зеленски до Путин

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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възможната среща зеленски путин
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Евросъюзът приветства отвореното писмо на Зеленски до Путин с предложение за среща лице в лице за край на войната. Зеленски предлага и пълно примирие по време на преговорите. Путин днес отговори обаче, че не вижда основания за среща и посочи необходимостта от споразумение за траен мир.

В отворено писмо украинският лидер уверява, че при отказ на Москва да прекрати войната, страната му ще продължи да се бори за своето оцеляване. Кремъл заяви, че украинският лидер винаги може да дойде в Москва за среща с руския президент- възможност, която Зеленски отхвърля в посланието си. Тонът на писмото е предизвикателен и дори подигравателен, коментира БиБиСи. Зеленски отбелязва, че след 26 години на власт, възрастта е започнала да взема своето от Путин.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Всички чуха вашите представители с усмивка да казват, че бих могъл да дойда в Москва. Но след тези 26 години, украински лидер няма какво да прави във вашата столица, нито руски лидер има работа в Киев."

Писмото беше публикувано ден след украински удари с дронове срещу цели в района на Санкт Петербург, където започна традиционния международен икономически форум с участието на Владимир Путин. Той отбеляза, че не е важна възрастта, а работоспособността.

Владимир Путин, президент на Русия: "Не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има за украинската страна за да спре нашето настъпление. А ние се нуждаем от споразумения."

Путин благодари на американския си колега Доналд Тръмп за усилията за край на войната. По-рано Тръмп реагира положително на писмото на Зеленски.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Радвам се, че говорят за среща. Мисля, че имаме много какво да направим по този въпрос Мисля, че ще е страхотно ако се срещнат. Трябва да го направят".

Жители на Киев са скептични за ползата от писмото на Зеленски заради исканията на Москва за пълно украинско военно изтегляне от Донбас.

Серхий Химченко,банков служител: "Писмото е безпредметно. Как можем да спрем войната при толкова неадекватни искания на Русия. Те вече дадоха да се разбере, че искат цялата Украйна".

Днес Русия и Украйна осъществиха поредна размяна на военнопленници по формулата 185 срещу 185.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Влаимир Путин #войната в Украйна

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