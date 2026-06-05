Отношенията Сърбия - Черна гора: Напрежение около посещението на сръбския президент Вучич в Тиват

Напрежение около посещението на сръбския президент Александър Вучич в Черна гора. Той се включи в срещата на върха ЕС - Западни Балкани след съобщения, че животът му е в опасност и след депортирането на близо 90 сръбски граждани, непосредствено след кацането им в Тиват. Това е пореден епизод от сложните отношения между Белград и Подгорица.



Чувствам се в безопасност - такъв беше първият коментар на Александър Вучич, часове след като от летището в Тиват бяха върнати обратно в Белград 87 сърби, за които е имало информация, че трябва да бъдат негова неформална охрана.

Президентът на Сърбия заяви, че не знаел за инициативата, но призна, че целта е била да се чувства по-добре.

Александър Вучич, президент на Сърбия: "Те са активисти, които са искали да донесат и разпънат няколко транспаранта. Знаели са къде отиват и вероятно затова са били предимно мъже. Дестабилизация, хибридна война - всичко това е силно преувеличено и безмислено".

Съображения за сигурност - така черногорската полиция оправда действията си.

Съобщение на полицията в Черна гора: "Самолетът беше задържан на пистата на летище Тиват с цел извършване на подробни проверки на пристигналите лица и причината за посещението им, предвид засилените мерки за сигурност в навечерието на срещата на върха."

Опитът им да влязат в Тиват съвпада с изнесената от сръбските спецслужби информация, че животът на Вучич е в опасност, тъй като се предполага, че в Черна гора се укрива криминален бос, планирал убийството на президента преди четири години. Според опозиционни сръбски медии в групата е имало хора с криминални досиета и участници в сблъсъци с протестиращи студенти.

Александър Вучич, президент на Сърбия: "Точно тези момчета, които върнаха, гасиха пожари като доброволци точно тук".

Подобна сцена се разигра на летището в Белград, където за кратко бяха задържани около 30 черногорски граждани, сред които редактор на черногорския портал „Виести“. Близо 100 души, включително черногорски общински служители, бяха спрени на границата със Сърбия.

"Ужасно е, не го разбирам".

Александър Вучич похвали черногорците като гостоприемни и нормални и нарече всичко останало политика.

Александър Вучич, президент на Сърбия: "Как постоянно дестабилизираш Черна гора и я заплашваш, защото на някого му е необходимо да те изкара малко руски, малко великосръбски, докато те винаги са жертвите."

Отношенията между двете страни се обтегнаха заради връзките на Подгорица с Косово, намесата на Белград във вътрешната политика на Черна гора и различния подход към Русия. За последно дипломатическото напрежение се повиши по повод честванията на 20 годишнината от обявяването на независимост на Черна гора, в които Вучич обяви, че няма да участва.