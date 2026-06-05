Историческа победа за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков спечели първа победа за България при мъжете в най-престижната лекоатлетическа верига – Диамантената лига.

Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8.26 метра в най-добрия си последен опит. Така той победи с 2 см олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция.

Това е първи български успех в дисциплина от най-комерсиалните лекоатлетически надпревари след Ивет Лалова през 2011 г.

Следващото участие на българина в старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.