Дронове ще доставят провизии и лекарства до високопланинските хижи у нас

Хижите в планината влизат в бъдещето – дронове ще доставят храна, лекарства и най-необходимото до труднодостъпни места. Ще намали ли това разходите и ще подобри ли условията за туристите?

Първите качвания на продукти от въздуха до хижите се очакват това лято. А пионери в новото начинание ще бъдат стопаните на хижа Синаница, подпомагани от Българския туристически съюз.

Венцислав Венев, председател на БТС: „Ние нямаме избор, защото колкото да ни е тъжно, практиката с конете все повече отива в миналото. Няма коняри, хората не се хващат на този тежък, непосилен труд в тези непосилни условия. А и вече отиваме към доста по-модерни технологии.“

След хижите в Пирин, до края на годината опити доставки с дронове са планирани и в Рила, Родопите и Стара планина.