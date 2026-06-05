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Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на разходите

Николай Минков от Николай Минков
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Стремежът ни е към максимално нисък бюджетен дефицит, обяви Гълъб Донев

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Брюксел твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит в България. Това е било потвърдено по време на мисията на Европейската комисия у нас вчера, обяви финансовият министър Гълъб Донев в парламента.

Той съобщи, че проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание до края на месеца. Междувременно премиерът Румен Радев не спести критики към предишните управляващи.

Амбицията на правителството е да изготви бюджет, който максимално да се доближи до 3% дефицит. В него ще бъдат заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни, каквито според кабинета са били досегашните практики. Финансовият министър предупреди, че остават само шест месеца и не могат да се очакват чудеса.

Вчерашната мисия на Европейската комисия е потвърдила позицията си за налагане на финансов мониторинг на България, обяви Гълъб Донев.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Комисията твърдо ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България за 2025 г. До тази процедура се стигна след изследване от страна на Комисията на нетните разходи за 2025 г.“

Финансовият министър обяви и какви мерки ще поиска Европейската комисия от България.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Нетните разходи да се снижават с 0,5% от БВП, ограничаване на разходите и съответно анализ на структурата на разходната част в нашия бюджет.“

Премиерът коментира причините за прекомерния дефицит от Черна гора.

Румен Радев, министър-председател: „Това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. А именно – систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащания на ДДС, изземване предварително на дължащите се данъци за предишната година, които се прехвърлят в настоящата, както е случаят с данъците на банките. При това с големи харчове за съмнителни обществени поръчки на завишени цени. Така че това е резултатът.“

Премиерът обясни и защо се различават данните за дефицита.

Румен Радев, министър-председател: „Има голямо разминаване и то е защото през последните няколко години има отлагане на плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са т.нар. скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Това е над 2,2 милиарда евро.“

Финансовият министър изчисли, че около 400 млн. лева по-малко ще влязат в хазната заради авансовото плащане на данъците от банките при кабинета „Желязков“. От ГЕРБ не се съгласиха с тази теза.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Авансовият данък на банките за 2025 г. не представлява никакво законово нарушение. Това е една възможност, която законът дава.“

Гълъб Донев, министър на финансите: „Да, няма закононарушение, защото законът допуска банките да внесат авансов данък. Само че дали е морално?“

Донев обяви, че кабинетът ще е готов с проекта за нов бюджет до края на месеца.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Стремежът ни е към максимално нисък бюджетен дефицит, близък до 3%. Колко над това ще бъде, сметките ще покажат.“

Лидерът на ПП Асен Василев призова в бюджета да бъде включен антикризисен пакет заради войната в Близкия изток.

Асен Василев, председател на ПП: „При повишена инфлация, както вие казахте, и очертаваща се криза в ключови вериги на доставки, каквато е агрохранителната верига, но не само, това означава, че трябва да се направи и пакет от антикризисни мерки в този бюджет.“

Гълъб Донев, министър на финансите: „Трябва да има буфер в бюджета, който да може да поеме и такива антикризисни мерки. Това съответно ще бъде направено.“

Преди да влезе в парламента, проектобюджетът трябва да бъде съгласуван с работодателите и синдикатите.


#Бюджет 2026 #Асен Василев #Гълъб Донев #бюджетен дефицит #Теменужка Петкова

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