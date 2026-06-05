Село Тича след пороя: Хората останаха без покъщнина, бременна жена е с усложнения

Събориха железния мост над река Черна в село Тича, който стана причина за наводнението снощи. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес през целия ден екипи от армията, горски служители и доброволци почистваха щетите от водната стихия.

Бедствието се размина без жертви, но днес мнозина от жителите коментираха, че трябва да започнат живота си отначало, защото водата им е отнела покъщнината и техниката, която сега трудно ще възстановят.

Хората в Тича прекараха нощта в страх в наводнените си домове. Водата в тях достигна над метър. След напрежението от нощта - бременна жена от селото получи усложнения. Първи на мястото се отзоваха старши санитарният инспектор на 61-ви батальон старши сержант Красимира Зайкова и Маргарита Устабашиева, доброволец към БЧК.

старши санитарен инспектор на 61-ви батальон старши сержант Красимира Зайкова: "Всъщност бях уведомена от доброволец, че се е случил инцидент с бременната. Впоследствие от БЧК изпратиха техен служител, който ми помогна и заедно изчакахме идването на 112 и наблюдавахме пострадалата. - Две жени я занесохте на ръце до линейката? - Просто да спестим болката, която изпитваше при ходене."

Само с дрехите на гърба се оказаха мнозина, след снощното бедствие.

Осман Осман, пострадал: "Всичко замина по дяволите. Реколтата, покъщнината, фризери, кажи го – перални. Телевизорът замина, по дяволите. - Очаквате ли помощ? - Естествено, че очаквам." Снежана Ангелова, пострадала: "Да, всичко живо - мокро, под вода. Нищо не остана."

Снимки: БТА

В някои от къщите водата не можеше да бъде изгребана докрай и се наложи да пробиват стените, за да се оттече и да започне чистенето.

"Толкова опасна работа не съм виждал до сега. Били сме в капан, някакъв капан."

И докато чистеха днес мнозина гледаха към струпването на облаци над главите им.

Осман Осман пострадал: "Вчера беше така пак. Един черен облак като дойде оттам. Аз се усетих веднага. От колко година аз съм... 66 години съм... Знам, че оттук като се задава черен облак винаги е опасно. Черна река като идва все аномалии стават."

Сега хората се надяват на някаква помощ, защото никой от тях няма застраховка на дома и имуществото си.