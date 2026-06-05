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Самовзривилият се в Констанца дрон е украински, след експлозията пристанището е било евакуирано

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стилиян Деянов
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Дрон самовзривяване, Констанца
Снимка: БТА
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Морски дрон избухна днес в 10.30 сутринта в пристанище Констанца. Дронът е бил забелязан още в 5.00 часа сутринта и зоната е била евакуирана. Благодарение на това, въпреки силната експлозия, няма жертви.

Според първоначалното съобщение на румънското Министерство на отбраната става дума за "дрон от типа на тези, използвани във войната в Украйна".

По късно стана ясно, че дронът е модел Магура V5, произведен в Украйна.

Украинските власти са предупредили Румъния предварително за изгубени 5 дрона. Един е бил взривен преди това в открито море. Три се водят изгубени. Експлозията не е била контролирана и се самопроизвела неочаквано за екипа, който е охранявал отцепената зона на пристанището.

Не е ясно как дронът е достигнал до пристанището, защото порт Констанца има специализиран екип за борба с дроновете. Била е дадена тревога Ро-алерт: разпращане на СМС-съобщения до мобилните телефони на всички, намиращи се в близост.

След експлозията е евакуирано цялото пристанище. Експлодиралият дрон е бил заседнал в съоръжение против замърсяване на водата, на няколкостотин метра от петролния терминал.

Моментът на експлозията е запечатан от камера на румънската национална телевизия, по време на пряко включване. Вижда се как журналистка побягва.

#украински #самовзривяване на дрон #Констанца #дрон

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