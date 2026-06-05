След решение на ВКС връщат Александър Морфов като "главен режисьор" на Народния театър

Връщат Александър Морфов на длъжността "главен режисьор" на Народния театър. В прессъобщение на институцията се казва, че театърът зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища.

"В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение и по отношение на Александър Морфов ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност "главен режисьор", което означава, че той ще има само административни функции.", пишат от Народния театър.

В съобщението е записано още, че съдебното решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции.

Подчертава се, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки.

"Наред с това решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти, да се разглеждат като форма на творческа изява", допълват от институцията.

Народният театър остава ангажиран с опазването на общественото доверие, спазването на закона и защитата на културното наследство, както и с поддържането на високи професионални и етични стандарти.

На 16 октомври 2024 година Софийският районен съд отмени уволнението на режисьора Александър Морфов от директора на Народния театър "Иван Вазов".

Още същия ден от Народния театър обжалваха решението.

На 27 февруари 2025 г. Софийски районен съд призна за виновен Александър Морфов, че при провеждане на церемония по връчване на наградите "Аскеер" през 2023 година, предавана на живо по БНТ 1, публично е обидил директора на Народния театър "Иван Вазов" - Васил Василев.