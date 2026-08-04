Шекспир с гласа на съвремеността: Паталеница отново превърна Шекспир в културна дестинация със съвременен прочит

От повече от четвърт век малкото родопско село Паталеница се превръща всяко лято в сцена за Шекспир, привличайки актьори, режисьори и публика от България и чужбина. Тази година фестивалът предложи необичаен прочит на класиката - съвременна пиеса на северноирландския драматург Оуен Маккафърти, вдъхновена от Шекспировата трагедия „Юлий Цезар". Още от края на миналия век сцената под звездите в Паталеница представя пиеси на Шекспир. Това лято за първи път класическият текст отстъпи място на съвременен прочит. Британският режисьор Ръсел Болъм представи за първи път текста на северноирландския драматург Оуен Маккафърти пред българска публика.

Инна Церовска, ръководител на Шекспирова театрална компания „Петровден": „Това е една нова стъпка, една нова гледна точка и даваме повече шанс на младите драматурзи да разсъждават по един модерен начин върху текстовете на Шекспир.“

Маккафърти е сред най-утвърдените съвременни северноирландски драматурзи. Неговата пиеса „Юлий (наричайте ме Цезар) Цезар“ не променя историята, а търси нов начин да я разкаже, запазвайки въпросите, които Шекспир поставя преди повече от четири века.

Ръсел Болъм, режисьор: „Днес преживяваме криза на лидерството по целия свят. Не говоря само за лидерите, които управляват, а и за алтернативите на тези лидери - и там има криза. Живеем в силно политизирано общество, всички искат промяна. Но пиесата задава един много проникновен въпрос – какво се случва, когато премахнеш този, който е на власт, и какво идва след това? Маккафърти е успял да запази великолепната универсална двусмисленост, така че зрителите сами да потърсят отговорите.“

В Паталеница историята оживява като моноспектакъл. Един актьор преминава през всички ключови персонажи и превръща класическата трагедия в разговор със съвременния зрител.

Божидар Митев, актьор: „Задава въпросите към днешния човек. Харесва ли ни обществото, в което живеем? Харесва ли ни властта? Искаме ли да я променим? И ако искаме да я променим, готови ли сме да понесем последствията? За сценографката Ния Бозова участието в спектакъла е и лично завръщане. Паталеница не е просто мястото на фестивала, а селото на нейното семейство.“

Ния Бозова, сценограф: „Баба ми е оттук, така че това си е моето село. И всяка година съм гледала представленията, а сега вече за първи път и участвам.“

Съвременният прочит на „Юлий Цезар“ не промени мястото на Шекспир във фестивала, а показа още един възможен начин той да достига до публиката.