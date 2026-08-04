Цветан Цеков, Браншова камара "Плодове и зеленчуци": Проверките по границите за вноса на плодове и зеленчуци трябва да бъдат първо постоянни

Проверките по границите за вноса на плодове и зеленчуци трябва да бъдат първо постоянни и това е една нормална реакция на държавата като външна граница, каза в "Денят започва" председателят на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков. Целият проблем идва от безконтролният възнос на бусове и на пратки, които са под 3,5 тона. Там няма този реален контрол.

Цветан Цеков, председател на УС на БК “Плодове и зеленчуци": "Вижте, тези проверки трябва да бъдат първо постоянни и това е една нормална реакция на държавата като външна граница всеки ден, всеки час влизат десетки камиони. Веднъж транзитират, друга част се разтоварват по областите и ние досега не усещахме, че има някакъв сериозен контрол. Въпреки, че като външна шенгенска граница трябва да има ежедневен такъв. Големият проблем е, че се внасят на занижени цени и всъщност тук трябва НАП и Митници да вземат много сериозно отношение, тъй като всичките ние сме ощетени като производители, а и крайният потребител от цялата тази спекула, защото това е истинската дума."

Българските производители на плодове и зеленчуци са неконкурентоспособни, допълни Цеков. Сред проблемите е, че например в Гърция има експортни субсидии, които се дават и на европейски държави, защитили такъв принцип на подпомагане. В Румъния възстановиха производствата си, защото там има политика и стратегия по отношение на плодовете и зеленчуците:

Цветан Цеков, председател на УС на БК “Плодове и зеленчуци": "Ние сме неконкурентоспособни, защото досега, въпреки нашите протести, въпреки предложенията за това как да излезем от тази дълбока криза, нито едно или много малко от предложенията за излизане на плодове и зеленчуци в Унази и пазарна конкурентоспособност не бяха чути. Българската държава няма реална политика по отношение на възстановяване на този традиционен сектор. И мога да ви кажа и с вчерашна дата, въпреки наши предложения, които са реални, да можем да почнем стъпка по стъпка да възстановяваме и да създаваме политики за нашия сектор, ни беше отговорено чисто административно на наши предложения, които са градивни. Беше, че това не може да се случи, че в съседните държави определени политики се случват. Но огромният проблем е в липсата на приемственост."

Когато има българско производство, а в момента имаме много сериозно българско производство и на плодове, и на зеленчуците заради добрата година, сме изключително конкурентоспособни, допълни Цеков. Но големият парадокс какъв е, че имаме продукция, която се изхвърля, а в търговските вериги има много вносна продукция на много високи цени.

Цветан Цеков, председател на УС на БК “Плодове и зеленчуци": "Даваме примери с краставичките, които между 50 и 60 евроцента се купуват, а в същото време, вие като трайни потребители виждате, че под 2-3 евро няма как да намериме такава продукция. И именно големият проблем е в надценките, които се ползват. И там е голямата спекула. И ние твърдиме, че докато не се ограничат тези надценки, докато не се ограничат тези търговски надценки за определени групи плодове и зеленчуци, българския потребител винаги ще консумира плодове и зеленчуци на висока цена, защото това е огромният парадокс. При положение, че динята е на 7-8 цента, виждате на 60 или 80, на евро, това какво е?"

Цветан Цеков обясни, че по повод поправките, свързани с кооперативите няма комуникация с управляващите и това не е добър атестат: