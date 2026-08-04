Около 2000 декара площ е засегнал пожарът край село Стрелци

Пожарът край брезовското село Стрелци е локализиран, а към момента няма опасност за близките населени места. Това съобщи главен инспектор Божил Тодоров от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив в ефира на сутрешен блок. Огънят е възникнал вчера следобед в района западно от село Стрелци, община Брезово. По думите на главен инспектор Тодоров сигналът е получен около 16.15 часа.

гл. инспектор Божил Тодоров, РДПБЗН - Пловдив: „Вчера към 16.15 часа е получено съобщение за пожар в сухи треви западно от село Стрелци, община Брезово. Първоначално са изпратени два екипа от Районната служба в Раковски, а впоследствие и още екипи от Пловдив.“

При пристигането си пожарникарите установяват, че заради силния вятър огънят бързо се разпространява от сухите треви към смесена гора между селата Стрелци и Сухозем.

„При пристигане на място екипите установяват, че пожарът е обхванал сухи треви и изоставени стопански постройки, а заради силния вятър започва да се разпространява в смесена гора между селата Стрелци и Сухозем“, обясни главен инспектор Тодоров.

В гасенето са участвали общо 10 противопожарни автомобила, военнослужещи с хеликоптер от 24-та авиационна база, тежка техника, доброволци и служители на горските стопанства.

гл. инспектор Божил Тодоров, РДПБЗН - Пловдив: „Своевременно бяха изпратени общо 10 екипа. Осигурен беше верижен булдозер за изграждане на просеки. Поискана беше помощ и от Министерството на отбраната чрез 24-та авиационна база, откъдето се включи хеликоптер. В гасенето участваха още доброволци и служители на горските стопанства.“

По предварителни данни огънят е засегнал около 2000 декара.

„Към момента пожарът е локализиран на площ от около 2000 декара. Основно са две огнищата - северно от пътя между селата Стрелци и Сухозем и по-малко южно огнище с площ около 300 декара, което също е локализирано“, каза главен инспектор Тодоров.

По думите му към този момент няма риск за жителите на района.

„Както от началото на пожара, така и към момента няма опасност за населените места“, подчерта той.

И днес огнеборците продължават работа на терен, за да не се допусне повторно разпалване.

гл. инспектор Божил Тодоров, РДПБЗН - Пловдив: „В момента шест екипа дежурят - по три за всяко огнище. Те обхождат целия периметър, навлизат навътре с шлангове и ранични пожарогасители, за да гасят локалните огнища. Организираме изпращането на още два екипа, които да сменят колегите, работили през цялата нощ. Очакваме гасенето и дежурството да продължат поне до следобедните часове.“

Отправяме призив към гражданите да бъдат особено внимателни през горещите дни и да не палят суха растителност, тъй като човешката небрежност остава една от основните причини за възникването на мащабни пожари.

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