БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
голям пожар гори селата стрелци сухозем пловдивско
Снимка: БТА
Слушай новината

Дежурни екипи останаха на място през цялата нощ, за да предотвратят разрастването на пожара между пловдивските села Стрелци и Сухозем. Хеликоптер от авиобаза Крумово се включи в гасенето вчера.

Няма опасност за населените места. 10 екипа на пожарната, както и доброволци се включиха в потушаването на огъня.

Прокарват се просеки, които да ограничат стихията. По първоначални данни пожарът е обхванал площ от близо 2 000 декара. Огънят е тръгнал от сухи треви и изоставени лозя, прехвърли се и към широколистна гора и изпепели няколко селскостопански постройки. Заради силното задимяване, пътят между двете села беше затворен известно време.

#Стрелци #потушаване #пожар #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
3
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
5
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
6
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Регионални

Полицаят, открил 4-годишния Марти: През цялото време си подвиквах Марти, Марти, в един момент чух глас на детенцето, беше за мене страшно емоционално
Полицаят, открил 4-годишния Марти: През цялото време си подвиквах Марти, Марти, в един момент чух глас на детенцето, беше за мене страшно емоционално
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
Близо 100 декара тополова гора и сечище изгоряха при пожар край харманлийското село Рогозиново (СНИМКИ) Близо 100 декара тополова гора и сечище изгоряха при пожар край харманлийското село Рогозиново (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
Голям пожар гори между селата Стрелци и Сухозем в Пловдивско Голям пожар гори между селата Стрелци и Сухозем в Пловдивско
Чете се за: 01:27 мин.
Петричани се изнесоха на прохлада в Пловдив Петричани се изнесоха на прохлада в Пловдив
Чете се за: 04:00 мин.
Заради горещото време: Опасност от пожари в цялата страна е повишена Заради горещото време: Опасност от пожари в цялата страна е повишена
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Външните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута Външните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
След агресия в градския транспорт: 17-годишен задържан за нападение...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ