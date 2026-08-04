След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта

Дежурни екипи останаха на място през цялата нощ, за да предотвратят разрастването на пожара между пловдивските села Стрелци и Сухозем. Хеликоптер от авиобаза Крумово се включи в гасенето вчера.

Няма опасност за населените места. 10 екипа на пожарната, както и доброволци се включиха в потушаването на огъня.

Прокарват се просеки, които да ограничат стихията. По първоначални данни пожарът е обхванал площ от близо 2 000 декара. Огънят е тръгнал от сухи треви и изоставени лозя, прехвърли се и към широколистна гора и изпепели няколко селскостопански постройки. Заради силното задимяване, пътят между двете села беше затворен известно време.