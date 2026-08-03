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Близо 100 декара тополова гора и сечище изгоряха при пожар край харманлийското село Рогозиново (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал са изгорели при пожар край харманлийското село Рогозиново, община Харманли. Огънят, пламнал в късния следобед, вече е локализиран, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

При пожара са унищожени и близо 60 кубически метра тополова дървесина. На място остават пет екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които дежурят, за да не се допусне повторно разпалване.

По първоначални данни пожарът е възникнал в сечище, където са били струпани трупи, подготвени за извозване. Според главен инспектор Пламен Петков, началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН – Хасково, една от основните версии е, че пламъците са тръгнали при работа на машини за дърводобив.

В гасенето са участвали освен огнеборци, и доброволци от село Рогозиново. Причините за възникването на пожара продължават да се изясняват.

Снимки: БТА

#харманлийско село Рогозиново #изгоряха при пожар #тополова гора #близо 1000 декара

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