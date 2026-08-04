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Плаж „Черноморец" - диво място край Варна с кристална вода и живописна гледка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 07:12 мин.
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По Българското Черноморие все още има плажове, които са запазили сравнително дивия си характер - без мащабно застрояване и с минимална човешка намеса. Един от тях е плаж „Черноморец”, който се намира само на 15 километра южно от центъра на Варна. Пътят до плаж „Черноморец” преминава през гъста гориста местност, богата на борови насаждения. Теренът е хълмист, а при спускането към морето се открива живописна гледка към плажната ивица. Тя е с дължина близо 900 метра и ширина между 15 и 30 метра.

Мария Георгиева: „Не останаха много такива плажове. Особено около Варна всичко е масово застроено. Малко са дивите плажове, които останаха особено за посещение през седмицата е супер.“

Плажът е разделен на две зони - платена и свободна. Има осигурени спасители и медицинско обслужване. Паркингът е безплатен, а близо до него има бунгала и почивни бази, където туристите могат да отседнат за няколко дни или за цялото лято. При разходка по южната част на ивицата се забелязват огромни каменни блокове във водата. Те са попаднали там вследствие на стари и по-нови свлачищни процеси. Скалните образувания създават малки заливчета и добри места за гмуркане и снимки. Именно в тази част на плажа срещаме и семейство Желязкови от Варна. Почиват редовно на това място заради спокойствието и естествената красота на природата.

Господинка Желязкова: „Не е толкова пълно с хора и има възможност да си почине и да отдъхне човек. Въздухът също е благоприятен за децата и всяко свободно време лятото се възползваме.“

Дария: „Харесва ми да се къпя и да си почивам.“

Димитър Желязков: „Привлича ме с чистота на водата. Запазило се е тук диво мястото.“

Семейство Желязкови предпочита Българското Черноморие за лятната си почивка.

Господинка Желязкова: „Смятам, че имаме природа, имаме всичко необходимо. Вече от тук нататък ще си го запазим и ще си го ценим, защото това е най-важното.“

Плаж „Черноморец” е предпочитано място и за летен лагер на ученици от Аврен.

Максим Тодоров: „Сега съм на плажа и си почивам от състезанията. Тук сме на лагер, организиран от община Аврен. За всички отличници от община Аврен кметът го организира.“

Освен разхлаждане от жегата в морето, децата се забавляваха и на плажа. С помощта на металотърсач те трябваше да открият монети, заровени в пясъка.

Надежда Петрова, Приключенски парк „Телевизионна кула” - Варна: „Голяма част от тях изкараха монетите, които бяхме заровили, а някой от тях успяха да изкарат и монети, които не сме заравяли, за наше учудване.“

От години Станко Стоянов се е посветил да превърне плаж „Черноморец” в райско кътче. И успява. Плажната ивица е отличена с международния екологичен сертификат „Син флаг“ за четвърти сезон.

Станко Стоянов, представител на концесионера: „Водите тук в района са едни от най-чистите води. Тук няма замърсители, няма комплекси, няма живущи и това допринася за чистата вода. Тук почти през цялата година водата е прозрачна, кристална, всички я сравняват с гръцкото море.“

Поддържането на високи екологични стандарти изисква много усилия.

Станко Стоянов, представител на концесионера: „Много труд. Всекидневно почистване. От 18.30 като затворим плажа всяка вечер до 22.00 часа се минава по целия плаж. Задължително един-два пъти в седмица се почиства с машина, а ръчно всяка вечер.“

Опитният спасител Живко Димитров се грижи за безопасността на почиващите на плаж „Черноморец” за шеста година.

Живко Димитров, спасител: „Влизат във водата, когато не трябва, свирим, ходим да ги вадим.“

Спасителите всеки ден проверяват зоните за къпане за опасни дънни ями и мъртво течение.

- Как е положението там? - Еми супер!

- Гледай там деца с пояси да не влизат в морето?

Живко Димитров, спасител: „Защото когато се вдигне голяма вълна има и камъни, изравят се и става опасно и ги предупреждаваме. Особено когато не трябва да влизат с пояси. Тогава е най-опасно, защото поясът се обръща обратно и ако няма наблизо човек да го поеме, става проблем.“

Платената зона на плажа посреща своите посетители с чадъри и шезлонги, изработени изцяло от дървени материали.

Станко Стоянов, представител на концесионера: „Идеята беше шезлонгите и чадърите да са също от слама и от дърво. Колкото може по-малко желязо да се среща на плажа. Това беше основното да няма железа, бетони.“

Осигурен е и по-лесен достъп до морето и плажните принадлежности чрез екологични пътеки, внос от Индонезия.

Станко Стоянов, представител на концесионера: „Бяха дървени, като видях, че има по-близки до природата естествени материали, решихме да ги заменим от дървени с тези рогозки, които са изтъкани от кокосови влакна.“

За почитателите на дивите места има огромна свободна зона. Тя е предпочитана от хора, търсещи преживявания сред природата.

Мария Георгиева: „Защото е диво и красиво, защото няма много хора, особено в делничен ден е страхотно. Има природа все още. Чуват се птички, чуват се жабки, чуват се щурци. Просто е нещо много по-различно от градския плаж, препълнен с хора. Затова идваме тук. Пясъкът е чист, водата също е чиста. Много е приятно.“

Диви места, като плаж „Черноморец”, остават символ на естествената красота на българското крайбрежие и напомнят колко важно е опазването на природата.

#кристална вода #малко диво място #плаж Черноморец #"Син флаг"

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