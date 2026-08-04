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ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно
Снимка: ГДБОП/Архив
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Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни от нея са произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик дневно, като се предполага, че е снабдявала с него голяма част от страната.

На място са задържани двама души, за които се смята, че са основните производители. По случая се очакват още арести, както и повдигане на обвинения.

По информация от разследването лабораторията е била оборудвана с високотехнологична техника. Заради риска от опасни химически изпарения операцията се провежда при засилени мерки за сигурност.

Районът е отцепен, а служителите на ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място са разположени и екипи на Спешна помощ, които да реагират при необходимост.

# ГДБОП #фентанил

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