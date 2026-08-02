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Вторият пенсионен стълб: Има ръст в отпусканите пожизнени пенсии от универсалните фондове

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Умножават ли се парите ни в допълнителните пенсионни фондове и какво ще получим накрая от личните си партиди? От Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества отчитат доход от 580 милиона евро за първата половина на годината и общи активи от над 17 милиарда евро.

За 3 години и половина спестяванията в индивидуалните партиди за втора пенсия са нараснали с 3,4 млрд. евро от инвестиции. Сумата се отразява пряко на получаваните средства от универсалните пенсионни фондове.

Евелина Милтенова, председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "Има ли по-голямо натрупване по партидата на хората, това означава, че когато дойде време за пенсия, се дава много по-голяма възможност да се постигне и да се даде много по-висока пожизнена пенсия."

По-голямото натрупване в партидата води до по-голям размер на т.нар. втора пенсия. Първоначално определеният ѝ размер подлежи на бъдещи актуализации.

Евелина Милтенова, председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "На база на постигнатия доход в този фонд за изплащане се натрупва допълнителна доходност, която се използва за актуализация всяка година по закон."

Първоначално определеният размер на отпуснатата пенсия е защитен и не може да се снижи, а само да нараства.

Когато преди 4 години Валентин Павлов се пенсионира, решава да прехвърли натрупванията си от универсален пенсионен фонд в Държавното обществено осигуряване.

Валентин Павлов: „Имах натрупани към 15 хил. лв. от старите и направихме консултация. Те викат: ще ги изплащаме на вноски по 50, по 80 лв. към пенсията. Аз исках да ги взема наведнъж. Като не може – затова ме посъветваха в НОИ.“

Сегашните плащания изглеждат по-ниски, посочват от бранша, защото първите пенсионери от втория стълб са се осигурявали в универсален пенсионен фонд само около 20 години, а не през целия 40-годишен трудов път.

Право на пожизнена втора пенсия имат хората, чиито натрупани средства осигуряват поне минималния законов размер – той е 15% от минималната държавна пенсия или 52,13 евро месечно. Ако средствата не стигат за такава пенсия, но надхвърлят прага за еднократно изплащане, те се получават разсрочено.

Ежегодно има и ръст в отпусканите пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове. През м.г. пенсионерите с пожизнена втора пенсия нарастват със 73%. За първото тримесечие на т.г. са над 9500 души, с очакване да надхвърлят 12 хил. до края ѝ.

#втори стълб #НОИ #пенсии #новини в Метрото

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