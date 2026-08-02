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След трагедията в Сеута: Испания спря мигрантския поток с водна бариера

Христо Ценов от Христо Ценов
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Испанските власти поставиха 500-метрова плаваща преграда по морската граница

трагедията сеута испания спря мигрантския поток водна бариера
Снимка: БТА
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След като испанската полиция постави 500-метрова водна бариера, напливът от марокански мигранти към испанския анклав Сеута спря. Кризата изглежда премина и ситуацията в анклава се нормализира. Въпросът, който остава обаче е – как и защо се стигна до кризата, която коства живота на десетки хора.

Испанската брегова охрана продължава да издирва загинала, опитали се да преплуват кратката дистанцията от Мароко към испанския анклав във Северна Африка. Предлога се, че жертвите надхвърлят 86 души. Градът, който традиционно е дом на 4 различни култури, все още се справя с последиците от мигрантската вълна. Твърди се, че няколко хиляди от нелегалните мигранти все още се укриват. Събитията отекнаха силно на Стария континент. Испанският крайнодесен лидер Сантиаго Абаскал от партия Вокс обвини премиера Педро Санчес за мигрантския наплив.

Сантиаго Абаскал, партия Вокс: "Виновният е Педро Санчес, но и Мароко има своя дял. Изправени сме пред инвазия и тя трябва да бъде наричана така. Мисля, че никой не може да отрече, че наплив от над 60 хиляди души е инвазия. Това е военно действие от страна на Мароко, което премиерът Педро Санчес толерира. Неговите предложения за намаляване на граничния контрол ни донесоха това."

Премиерът Педро Санчес обвини трафикантите и поиска подкрепа от Европа. Според експерти, проблемът е комплексен – постове в социалните мрежи, които обещават лесен достъп към Европа и слабата работа на мароканската полиция също са големи фактори. А самите мароканци останаха разочаровани.

Джалал Хдир, мигрант: "Тук няма храна, няма никой. Никакви хора, нито полиция. Тръгваме си."

Карим Амагар, мигрант: "Имаше новини за насилие срещу нас в Сеута. Вече искам да се върна в родината си. Мароко е по-добре от Сеута. Нямаме какво да правим тук. Предпочитам Габон пред тези испанци."

Снимки: БТА

Инсталираната плаваща бариера във водите около анклава е само временна мярка за успокоение, но не трайно решение на проблема. Според местните такова трябва да има на европейско равнище. Във вторник министрите на вътрешните работи на Европейския съюз ще обсъдят темата на извънредна среща.

#Испания #Сеута #мигранти

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