След експлозията в московски ресторант: Руски генерал е вероятната мишена

Пет са вече жертвите на експлозията в италиански ресторант в Москва. При взриви са загинали жената, внесла самоделната бомба, единият от охранителите и посетител в заведението.

Двама души са починали по-късно от раните си. Състоянието на шестима остава тежко. Предлога се, че целта на нападението бил генерал Александър Чайко, който е главнокомандващ на руските аерокосмически сили. Снощи той празнувал рождения си ден в ресторанта.

В началото на войната в Украйна Чайко е командвал войските, участвали в клането в Буча. Предполага се, че жената не е знаела, че носи бомба. Пакетът бил взривен дистанционно.