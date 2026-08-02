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След кризата с мигрантите: Обстановката в Сеута преди извънредния съвет „Вътрешни работи“

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 03:55 мин.
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сеута
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Ситуацията в испанския анклав Сеута в Северна Африка се нормализира след масовото нахлуване на около 67 хиляди мигранти от Мароко тази седмица. Въпросите обаче остават – какво накара толкова много хора да преминат границата наведнъж и какво трябва да се направи, за да не се повтори това в бъдеще. Във вторник министрите на вътрешните работи на Европейския съюз ще обсъдят темата на извънреден съвет.

Мигранти, преплували няколко километра от бреговете на Мароко до Сеута, се връщат обратно през границата под ескорт от испански военни и полицаи. По-голямата част от десетките хиляди хора, навлезли нелегално на територията на анклава тази седмица, вече са го напуснали.

Хуан Хесус Вивас, регионален лидер на Сеута: „Сеута все още не се е върнала към нормалното. Тук все още има няколко хиляди души, които трябва да бъдат върнати, а атмосферата сред населението продължава да е белязана от неспокойствие и тревога.“

Остава и въпросът какво предизвика внезапното нахлуване – публикации в социалните медии, обещаващи лесно влизане в Европа, или нещо по-целенасочено и дори организирано. Испания обвини трафикантите, но според експерти може би касае за група фактори сред които слабата работа на полицията в Мароко, привлекателната испанска имиграционна политика и дезинформацията. Местните хора настояват за решения на европейско ниво, които да предотвратят нова вълна нелегални мигранти в бъдеще.

Местните хора настояват за решения на европейско ниво, които да предотвратят нова вълна от нелегални мигранти в бъдеще.

Местен: „Решението не трябва да идва само от испанското правителство, а трябва да се търси на европейско равнище. Трябва да има контрол. Трябва да знаем кой влиза и по какъв начин. И това трябва да става законно. Миграцията е необходима, но не по този начин.“

Рафаел Монклуз: „От днес нататък логичното би било границите ни да бъдат строго охранявани – ако полицията не е достатъчна, тогава армията. Просто не може да си седим тук спокойно и в рамките на един час това място да бъде превзето от 60 000 души.“

Инсталираната плаваща бариера във водите около анклава е само временна мярка за успокоение, но не и трайно решение на проблема.

Рашид Сбихи, говорител на профсъюза на Гражданската гвардия на Сеута: „Тези шамандури също може да се окажат уязвими в бъдеще, защото всеки би могъл да ги преплува много лесно. Поискали сме да бъде удължен и вълноломът с няколко метра навътре, така че да има възпиращ ефект.“

А желаещи не липсват. През миналия октомври Мароко беше обхванат от вълна от протести на младежи от поколението Z, които скандираха срещу правителството и за по-добри възможности за младите.

#Сеута #Мароко #мигранти

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