123 години от Илинденско-Преображенското въстание: Панихида и военен ритуал в местността „Предела“

По повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание пред мемориалния паметник „Илинден“ в местността Предела беше отслужена възпоменателна панихида, последвана от тържествен военен ритуал по полагане на венци и цветя.

Честването започна с почетен военен караул на 3-то бригадно командване – Благоевград, последван от заупокойна молитва, отслужена от свещеници от Разложката духовна околия. Венци и цветя поднесоха общественици, граждани на Разлог и представители на местната власт.

Илинденско-Преображенското въстание започва именно на Илинден в Смилево, продължава на Преображение в Одринско и завършва на Кръстовден – именно на този празник в Разложката околия.

Във въстанието участват повече от 26 хиляди въстаници. Повече от 200 жертви дава Разлог и околията, като само от Разлог те са над 40. Опожарени са селата Белица, Обидим и Кремен, както и части от Мехомия – днешен Разлог.

Йорданка: „Много жертви. Това са жените от клуба на баба Магдалина Юрукова, която знаете, че е активен участник в това събитие. Не само участник, но и потърпевша. Губи двама сина, двама братя.“