С България в сърцето: Десетки чужденци учат български на семинар във Велико Търново

Всяко лято десетки чужденци от всички краища на света се събират във Великотърновския университет, за да изучават български език, история и традиции. Всички те са на различна възраст, с различни професии и ежедневие, но общото между тях е любовта към страната ни.

Майкъл е роден и израснал в Америка, но корените му са от България. Вкъщи винаги са разговаряли на български език. Интересът му да научи повече за историята, фолклора и традициите на родината на своите родители го довежда във Великотърновския университет.

Майкъл: „Миналата година аз бях тук за първи път и много ми хареса. Много обичам Велико Търново и си казах, че трябва пак да дойда. Имам приятели от цял свят – от Гърция, от Италия, от Япония даже. Българската култура е много интересна – заради хорото, заради културата, историята е прекрасна и заради това ние сме тук.“ БНТ: „Мислил ли си някога да живееш в България, да се върнеш при своите корени?“ Майкъл: „Да, искам малко да живея тук.“

Семинарът по българистика вече близо половин век събира във Велико Търново хора от цял свят, които в рамките на три седмици се потапят в българската култура и история.

доц. д-р Валерия Тодорова, директор на Международен летен семинар по български език и култура: „Участниците тази година са 75 от 29 държави и от 4 континента. Имаме участници от Индия, от Египет, от Нова Зеландия, от Азербайджан, от Европа. Тези хора са една наша представителна извадка извън България, нашата визитка навън и те са наши посланици на българския език и култура по света.“

Повечето от чужденците говорят български език като роден, а тук надграждат знанията си и създават нови приятелства.

Семи, участник от Франция: „Имам български приятели, но също много обичам песента, историята, също природата на България. Може би започнах да уча български тази година, но имам интерес към България от 5 години. Имам срещи с музиканти, уча как да правя килим – много неща.“

Роберт, участник от Словения: „Аз съм лингвист. Българският много ми харесва, харесва ми България. Продължавам да преследвам целта си да уча езика. Това е моят трети пореден път във Велико Търново.“

Семинарът по българистика е вълнуващо преживяване за хората, които обичат страната ни и копнеят да отнесат частица от нея със себе си, която да покажат на света.