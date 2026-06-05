Александър Димитров: Футболистите имат моето доверие, но то не е безрезервно

Селекционерът на България Александър Димитров увери, че футболистите имат неговото доверие, но то не е безрезервно.

Възпитаниците му ще премерят сили с Молдова в приятелска среща в Кишинев. Двубоят е от 20:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и ТУК. Студийната програма започва в 19:30 часа.

"Всички футболисти се ползват с моето доверие, но те трябва, с представянето си тук и разбира се в клубовете, да заслужат своето място в националния отбор. Тук имат моето доверие, но то не е безрезервно и трябва отношение, трябва резултати, трябва тяхната игра да е на максимума, за да може да заявят място в мачовете, които ни предстоят за Лигата на нациите, където там целите са ни високи", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте интервюто във видеото.