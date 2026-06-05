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След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред форума в Санкт Петербург

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 03:40 мин.
По света
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Снимка: БТА
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Украинският президент Володимир Зеленски предложи на руския президент Владимир Путин лична среща в чужбина за слагане на край на войната. Зеленски направи това в отворено писмо, публикувано на страницата на президентството.

Руският президент е информиран за писмото, коментира говорителят му Дмитрий Песков. Очаква се Путин да говори днес следобед пред Икономическия форум в Санкт Петербург и да коментира и войната.

При руски удари в Киевска област тази нощ загинаха четирима души. Междувременно румънското министерство на отбраната съобщи, че морски дрон се е самовзривил в румънското пристанище Констанца. Според медиите дронът е бил украински.

"Изборът сега е ваш. Стига война" - с тези думи украинският президент Володимир Зеленски се обърна към руския си колега Владимир Путин.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Украйна предлага да се сложи край на тази война чрез пряк диалог между нас и вас. Предлагам среща. Има държави, които традиционно са били домакини на срещи на лидери за разрешаване на въпроси, свързани с войната и мира. Швейцария, Турция, държавите от арабския свят - много от тях имат възможността и желанието да бъдат домакини на такава среща. Предлагам да определим конкретна дата."

Украинският лидер посочи, че страната му е готова за размяна на всички военнопленници и пълно прекратяване на огъня, докато траят преговорите.

Няма нужда от спиране на огъня, за да започнат преговори. Това коментира руският президент Владимир Путин на журналистически въпрос по-рано, в рамките на икономическия форум в Санкт Петербург.

Владимир Путин, президент на Русия: „Ние сме напълно готови и искаме да постигнем споразумение с Украйна по мирен път и на основата на това, което обсъдихме по време на срещата ни с президента Тръмп в Анкъридж. На тази среща от нас беше поискано да обмислим определени компромиси, и Русия е готова да приеме компромисите, които обсъдихме. Но украинската страна също трябва да се съгласи с тези компромиси, и тогава конфликтът бързо ще стигне до естествения си край."

В писмото си Зеленски изрично съветва Путин да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска миналата година. Тогава Путин поиска Украйна да се откаже от целия Донбас. Американският президент Доналд Тръмп приветства новината за раздвижване в преговорите.

Снимки: БТА

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Радвам се, че може би обмислят да се срещнат. Мисля, че ние имаме голяма заслуга за това би било чудесно, ако се срещнат. Трябва да го направят."

Камарата на представителите в американския Конгрес прие снощи законопроект за предоставяне на помощ на Украйна на стойност 1 милиард долара, до 8 милиарда долара в директни заеми и налагане на нови санкции срещу Русия. Законопроектът трябва да бъде одобрен и от Сената.

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