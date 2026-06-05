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Непрекъснатите дъждове пречат на възстановяването на щетите в Дряново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 03:37 мин.
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Общината отпуска по 600 евро на пострадалите, след като само 5 домакинства получиха помощ от държавата

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Дряново, което беше сериозно засегнато от градушка и наводнения, хората все още се борят с последиците от стихията. Дъждът, който не спира да вали в цялата област Велико Търново, пречи за разчстването да бъде използвана тежка техника.

Вчера, около 15.00 часа порой се изля във Велико Търново и за кратко превърна улиците в реки. За щастие няма сериозни щети по инфраструктурата, но вечерта областният управител сигнализира, че непрекъснатите валежи може да доведат до преливането на дере на територията на военният завод "Терем" и "Ивайло", където се произвеждат бронираните машини "Страйкър".

За щастие водата не успява да достигне до производствените цехове, но отнесе асфалтова настилка и наводнени други помещения.

В Дряново нивото на реката също не е спаднало, а в общината продължава да е в сила бедственото положение.

Трифон Панчев, кмет на Община Дряново: "Остава изключително много работа, тъй като времевия диапазон, в който можем да работим е кратък, тъй като всеки ден вали. Съответно механизирана техника може да влезе само при стабилно ниво, ниско стабилно ниво на реката и съответно калта да се втвърди по начин, по който техниката да не затъва. Продължаваме разчистването на калта и на двата стадиона в града и в село Царева Ливада. Общински пътища, част от мостовете са ремонтирани, едното разрушено съоръжение е демонтирано изцяло. Вчера минаха геодезисти и заснеха точките и в момента вече почваме да проектираме новото съоръжение. За съжаление, както казвам, всеки ден вали и това много затруднява работата ни, но ще направим всичко възможно, максимално бързо да се възстановим."

Кметът призова АПИ да се заемат с разчистването на съоръженията, за които са отговорни:

Трифон Панчев, кмет на Община Дряново: "Проблемът е свързани с това, че извън територията на населените места, именно града и селата, речните корита не се почистват и дори в момента имаме няколко сигнала.Там, където мостовете са собственност на АПИ, все още не са предприяти никакви действия, а са минали повече от 10 дена от първото събитие."

След бедствието се оказа, че от 50 засегнати къщи в Дряново, едва 5 домакинства ще могат да получат помощ от държавата. Затова от общината са предприели действия да помогнат и на останалите пострадали:

Трифон Панчев, кмет на Община Дряново: "Взехме решение на Общински съвет и вече превеждаме помощта от 600 евро на всички засегнати домакинства, тъй като критериите, които държавата обявила, с цялото ми уважение, са нелепи."

За възстановяването на стадиона в града ще се търси помощ от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#Дряново, наводнения #последици #разчистване

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