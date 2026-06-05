Румен Христов: Ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме полезните за хората политики

СДС и парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще бъдат конструктивна опозиция и ще подкрепят всички политики, които са в интерес на българските граждани. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов в „Денят започва“. По думите му партията има богат опит в опозиция и не се притеснява от новата си роля.

Румен Христо, СДС: „Моята скромна личност и Съюзът на демократичните сили са били много години в опозиция, така че нищо ново. Отговорността е по-малка, признавам си. Ще бъдем конструктивна опозиция и всичко, което е в полза на нашите избиратели и на българските граждани, ще бъде подкрепяно.“

Той коментира и присъединяването на България към еврозоната, като подчерта, че страната е изпълнила всички необходими критерии.

Румен Христо, СДС: „За да не се компроментира правителството, да не се разпадне коалицията, ни отстъпвахме твърде много. Властта не е само цел, но ние си опитвахме да сложим малко стабилност в управлението на държавата, малко по-дълго да бъде това управление. На всичко отгоре очаквахме приемането ни в еврозоната, което е много важно. И аз, като всеки българин, не само като човек, който участва в политиката, се гордея, че България успява да завърши. Не трябва да очакваме ефекта “уау“ още тази година, но след време ползите ще започнат да се усещат. България беше готова за еврозоната.“

Според него обаче държавата трябва да бъде по-внимателна с разходите си и да наложи ограничения и в публичния сектор.

Румен Христо, СДС: „Първо когато се налагат рестриктивни мерки, те трябва да важат за всички. Аз категорично ще гласувам за замразяване на депутатските заплати. Не може да се говори за ограничения, а те да не важат за народните представители.“

По повод незаконното строителство край Варна той определи случая като изключително сериозен.

Румен Христо, СДС: „Това не е преместване на ограда или поява на барбекю. Това е цял град. Скандалното е, че тези строежи са върху земи, придобити чрез заменки, които предизвикаха сериозни критики и санкции от Европейския съюз за нерегламентирана държавна помощ.“

В края на разговора Румен Христов отдаде почит на Любен Дилов-син.

„Изключителен ерудит, изключителен колорит. Загубата е голяма за нас като приятели, колеги и за българската култура и общество. Наистина беше космополитна личност и много тъжа за него“, каза лидерът на СДС.

Вижте целия разговор във видеото